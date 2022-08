Cílem iniciativy Zvon #9801 bylo vytvořit předmět, který bude u příležitosti 80. výročí mementem této kulturní ztráty. Za každý zničený zvon byl vložen jeden kilogram do nového zvonu o celkové hmotnosti 9 801 kilogramů. Nový zvon vznikl v Rakousku a do hlavního města, jemuž bude darován, doputoval částečně po vodě.

Obrazem: Zvon číslo 9801 už dorazil do Prahy, připlul po Vltavě

Veřejnost bude moct u Smetanova nábřeží vidět zvon do konce září, následně se přesune na další místo v Praze na Vltavě. Zvon #9801 bude v budoucnu darován Praze a trvalé umístění najde symbolicky na Rohanském ostrově, odkud nacisté zabavené zvony odváželi do Říše. Zvonice by měla být součástí Parku Maniny, jehož revitalizace se v současnosti připravuje.

