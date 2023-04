Havarijní opravu takzvaného mostního závěru v místě dilatační spáry Radotínského mostu na Pražském okruhu neboli dálnice D0 spouští po několika měsících příprav Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Radotínský most na D0. | Foto: Ceskedalnice.cz

To, že v místě, kudy ve směru „od letiště“ či dálnice D5 směrem k D1 denně projedou desetitisíce aut včetně množství kamionů, je na vozovce nerovnost, motoristé dobře vědí: omezení je zde zpomalují už od přelomu roku, přičemž nejsou výjimkou ani dlouhé kolony v dopravních špičkách.

Během výměny opotřebovaných dílů v místě návaznosti různých konstrukcí, což je technologicky náročná operace naplánovaná na bezmála tři týdny, je třeba počítat s možností ještě výraznějších komplikací než dosud. Zvláště během předposledního dubnového víkendu.

Oprava mostu na Pražském okruhu si vyžádá uzávěru poloviny dálnice

Že se v problémovém místě mezi 10. a 11. dálničním kilometrem (neboli mezi Lochkovským a Komořanským tunelem) bude něco dít, mohli řidiči poznat už během prodlouženého velikonočního víkendu, kdy došlo na vyznačování dopravního omezení. To má platit do pondělí 1. května, přičemž většinou se bude jezdit v režimu dvou zúžených jízdních pruhů v obou směrech. Výjimkou má být doba od pátku 21. do neděle 23. dubna, kdy se má jezdit pouze v režimu 2+1 jízdní pruh se svedením dopravy do jednoho jízdního pásu. Tehdy ŘSD očekává největší dopravní komplikace. Samotná oprava začne v úterý 11. dubna.