Celkem 97 tramvají na zmíněných linkách je vybaveno zařízením, které prostřednictvím bluetooth komunikuje s aplikací. V aplikaci si lze vybrat ze dvou režimů. První je nastaven jako výchozí a uživatel dostane upozornění na nebezpečí, pouze pokud telefon používá. Ve druhém případě jej upozorní, i když je aplikace vypnuta a telefon uspaný.

Uživatele aplikace upozorní zvoněním i vibracemi. Varování se automaticky spustí, jakmile je tramvaj zhruba 100 až 120 metrů daleko. U některých typů telefonu je dosah 80 až 140 metrů. „Pilotní provoz bude probíhat do konce letošního června. V létě jej vyhodnotíme a podle výsledků se rozhodneme, jestli vysílací zařízení nainstalujeme do všech našich tramvají,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí tramvají DPP Milan Slunečko. Podle dopravního podniku mohou zájemci posílat zpětnou vazbu prostřednictvím on-line formuláře na webu pozortramvaj.cz.

„Pokud by se tak stalo, bylo by to unikátní řešení, které minimálně v Evropě zatím nikde není v takové míře rozšířeno. A pokud by se nám díky tomu podařilo zachránit další lidské životy, nebo zabránit zbytečným zraněním, tak to budeme považovat za úspěch,“ dodal Slunečko. První testy proběhly už v loňském roce.

„Ve chvíli, kdy se uživatel na ulici či v autě nevěnuje dopravní situaci, ale svému mobilnímu telefonu, například píše nebo čte SMS zprávu, e-mail či post na sociálních sítích, poslouchá hudbu, telefonuje, nebo má spuštěnou navigaci a blíží se tramvaj vybavena vysílacím zařízením, aplikace ‚Pozor tramvaj!‘ majitele telefonu důrazně upozorní na blížící se nebezpečí střetu. A to jak zvukově – typickým varovným zvoněním, které známe z tramvají, tak i obrazově – blikáním výstrahy na displeji telefonu doplněné o vibraci přístroje. Při poslouchání hudby ztiší přehrávanou skladbu, v případě že uživatel aktuálně využívá jiné aplikace, aplikace ‚Pozor tramvaj!‘ přeruší práci s nimi a překryje je důrazným varování,“ vysvětluje princip fungování testované aplikace Lukáš Rajsner, ředitel společnosti Safe Public Transport.

Podle tvůrců navíc aplikace „nezacinká“ těm, kteří telefon nepoužívají ani neposlouchají hudbu. V takovém případě se předpokládá, že se člověk plně věnuje dopravní situaci. Žádné upozornění nedostane uživatel ani v případě, pokud mobilní telefon sice používá, ale je více než 120 metrů od blížící se tramvajové soupravy – například kráčí po chodníku vedle tratě. „Je to určitá pojistka vůči tomu, aby uživatelé nebyli zbytečně obtěžováni varováním na blížící se tramvaje v situacích, které mají plně pod svou kontrolou, nebo se jich to netýká,“ vysvětluje Rajsner.

Jak upozornil dopravní podnik, projekt cílí i na motoristy – stačí mít zapnutou navigační aplikaci Waze nebo mít propojen svůj přístroj s infotaimentem vozidla například přes CarPlay či Android Auto. Programátoři chtějí, aby „Pozor tramvaj“ v další fázi rozeznávala konkrétní aktivitu uživatele. GPS lokace nebezepečných míst by pak zpřesnila systém varování. DPP s vývojářskou firmou chystá i testování přechodových hlásičů, které by upozorňovaly na nebezpečí chodce i bez naistalované aplikace.