Pozor, plyn bude při testování víc zapáchat. Ucítíte-li únik, volejte pohotovost

Třeba jste ve vlastním bytě či domě ve vážném ohrožení a možná to ani nevíte. Ale nejspíš byste se to dozvěděli teď o víkendu. Pražská plynárenská totiž na konci zimní topné sezony připravila preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Silný zápach by tak měl odhalit i nepatrné úniky plynu.

Akce proběhne v oblasti územní působnosti Pražské plynárenské už tento pátek v dopoledních hodinách, potvrá přes víkend a od neděle bude smrad postupně odeznívat. Plynaři testy provedou tak, že nasytí zemní plyn dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem). To by mělo umožnit snadné rozpoznání i zcela nepatrných - jinak těžko ucítitelných - úniků zemního plynu hlavně v rámci domovních a bytových rozvodů. Pokud při odorizaci zápach ucítíte a zjistíte, že vám plyn, byť nepatrně, uniká, neprodleně událost nahlašte. Pohotovostní služba bude nonstop k dispozici na čísle 1239. V takovém případě také otevřete okna, abyste zajistili dostatečné větrání, nepoužívejte otevřený oheň ani elektrické spotřebiče, nerozsvěcujte světla a vyčkejte příjezdu pracovníků plynárny. V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu, je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.

Autor: Michael Bereň