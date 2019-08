/INFOGRAFIKA/ Přestože ještě neskončily letní prázdniny, startuje zítra podzimní blokové čištění ulic. Kdo plánuje dovolenou na konec srpna, měl by důkladně zvážit, kde před odletem nechá svůj vůz.

Jako první vyjedou čistící stroje do Horních Měcholup. Konkrétně zítra úderem osmé ranní se začne uklízet v Boloňské, Dýšinské, Hornoměcholupské, Milánské, Neapolské, Pod Vartou a Ravennské. Následovat budou další ulice Prahy 15. V pátek se úklid rozšíří i do Kobylis do okolí koupaliště Stírka. Za týden přijdou na řadu ulice na Břevnově.