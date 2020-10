ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Hygienická stanice hl. m. Prahy podle tiskového mluvčího Zbyňka Boublíka zaznamenala minulou středu „mimořádně vysoký počet případů, kdy během první snahy o uskutečnění hovoru nově covid-19 pozitivní pacienti volání nepřijali“. Před necelým týdnem hygienici učinili 797 pokusů a ve 392 případech se nedovolali.

„To už je skutečně vysoké procento. Věříme, že se jednalo o zcela výjimečný den, dosud se nic takového nestalo. V rámci navazujících volání se podařilo naprostou většinu případů zdárně vyřešit. Vyzýváme proto osoby nově pozitivně testované na přítomnost viru SARS-CoV-2, aby po oznámení výsledku častěji sledovali své mobilní telefony, aby se epidemiologická šetření nedostávala touto spíše jen lidskou nepozorností do zbytečných časových průtahů,“ uvedla k problému ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová.

Pokud se po odběru v laboratoři u někoho prokáže přítomnost nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění covid-19, je podle ředitelky Jágrové tato „epidemiologická šetření“ pomocí telefonních hovorů naprosto stěžejní pro vyhledávání rizikových kontaktů neboli pro takzvané trasování. „Jde o důležitou prevenci v oblasti eliminace stávající nepříznivé epidemiologické situace,“ doplnila Jágrová.

První hovor musí provést epidemiolog

Podle mluvčího Boublíka pražská hygienická stanice „věnuje maximální úsilí pro nasazování veškerých svých dostupných personálních kapacit pro co nejoptimálnější časové zvládání epidemiologických šetření“.

eRouška aktuálně:

? 1,265 milionu lidí si aktivovalo aplikaci.

? 674 pozitivně testovaných včera vložilo do aplikace kód pro odeslání dat, aby mohli varovat ostatní na rizikové setkání.

? 11 500 uživatelů včera dostalo varování na základě dat odeslaných předchozí den. — eRouška (@RouskaE) October 20, 2020

Ředitelka Jágrová přitom před několika týdny přiznala, že trasování pražští hygienici nestíhají. Potvrdil to také nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). S hovory pozitivně testovaným či jejich kontaktům tak po proškolení pomáhají (nebo podle veřejných proklamací dříve pomáhali) například pracovníci bank, celníci, lidé z magistrátu hlavního města či zaměstnanci Úřadu vlády ČR nebo Policie ČR.

Problém však je v tom, že první hovor s nakaženým musí provést epidemiolog. „Určitě bychom posily uvítali, aby to byly posily k navolávání těch prvních hovorů. Ale je to složitější, protože by to měli být zdravotníci s patřičným vzděláním. To se nám příliš nedaří,“ řekla Jágrová před časem Radiožurnálu.

Časové skluzy se daří zkracovat

„Časové skluzy z uplynulých dní se daří maximálním pracovním nasazením všech zaměstnanců i spolupracovníků pražské hygieny dále zkracovat,“ tvrdí nyní mluvčí Boublík. Ředitelka hygienické stanice hlavního města na závěr apelu na lidi, aby zvedali neznámá čísla, také poděkovala těm občanům, kteří s volajícími spolupracují. „Většina z nich je zodpovědných a příkladně vstřícných,“ uvedla Jágrová.

V diskuzích se však objevuje námitka, že by pomohlo, kdyby osoby s pozitivním testem nejprve dostali upozornění pomocí SMS zprávy, kde by mohlo být uvedeno číslo, z něhož budou hygienici volat. Některé hlasy volají i po sjednoceném telefonním čísle pro celou republiku, které by bylo zveřejněno a každý by hned věděl, že ho nečeká otravný hovor z call centra ohledně telemarketingu, ale že může pomoci zlepšit fungování takzvané „chytré karantény“.