Praha 5 už v minulosti vytvořila projekt „Stolová hora Na Vidouli“, podle kterého vznikne v tomto místě okruh naučné stezky, běžecký okruh, bruslařský okruh, louka pro pouštění draků a přírodní sportoviště.

Posledním zbývajícím krokem, který je nutný pro uskutečnění projektu, je získání pozemků od společnosti B+3 REAL, s níž magistrát už delší dobu jedná o směně za parcely v jiných částech města.

Shodou okolností také v Jinonicích se naopak město rozhodlo prodat za 40 milionů korun přes 8 tisíc metrů čtverečních travnaté a keřovité krajiny Národní galerii, která tam bude moct díky scelení vlastních a dosud městských pozemků vybudovat nový depozitář i výstavními prostory. Galerie s kulturním centrem sice poblíž nákupního centra Galerie Butovice původně nebyla v plánu, její vznik „vylobbovala“ až radnice Prahy 13.

Radní navíc „odklepli“ prodej 15 tisíc metrů čtverečních developerské skupině Sekyra na Rohanském ostrově. „Cenu se oproti roku 2008 podařilo navýšit o inflaci z 8 na 12 tisíc za metr. Tržní hodnota je dnes sice kolem 20 tisíc, ale nešli jsme do sporu, protože by to s velkou pravděpodobností skončilo arbitráží,“ vysvětlil radní Jan Chabr (Spojené síly).