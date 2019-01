Místopředseda Senátu a zastupitel Prahy 6 Jiří Růžička a místostarosta Prahy 6 Jan Lacina odeslali své novoroční přání prezidentovi České republiky. Žádají v něm Miloše Zemana, aby nechal odstranit nedůstojné kontroly u vstupu do areálu Pražského hradu, připomínající to nejhorší z někdejšího Husákova režimu.

Dva členové hnutí STAN a zároveň zastupitelé Prahy 6 Jiří Růžička a Jan Lacina požádali ve svém novoročním přání prezidenta republiky o zrušení bezpečnostních kontrol u vstupů na Pražský hrad.

Na Hrad se chodilo na procházku

V dopise poukazují na fakt, že cesta Pražským hradem byla běžně využívána Pražany nejen jako cesta do práce nebo za zábavou, ale i jako cíl obyčejných příjemných procházek. Zároveň připomínají situaci kdy za minulého režimu, byl areál hradu částečně veřejnosti nepřístupný.

„Rádi bychom Vás, pane prezidente, ujistili, že jsme si během svého života užili hraničních přechodů a kontrol do sytosti. Kontrolní stanoviště u vchodu do Pražského hradu, která nechala vaše kancelář zřídit, a která dnes brání přirozenému průchodu celým areálem, připomínají několika generacím to nejhorší z komunistických dekád - nesvobodu, strach a zvůli vládnoucích… Posíláme Vám proto, pane prezidente, veřejně toto naše novoroční přání: Nechte odstranit zátarasy a vraťte Pražský hrad české veřejnosti,“ píše se mimo jiné v dopise.

Kontroly fungují už dva a půl roku

Během roku 2015 se v souvislosti s teroristickými útoky začalo uvažovat o zřízení kontrol u vstupů do areálu Pražského hradu. A výměna červených trenýrek za prezidentskou standartu členy aktivistické umělecké skupiny Ztohoven v září 2015 celou věc uspíšila. Od léta roku 2016 jsou všechny vstupy na Pražský hrad střeženy hradní policií.

V listopadu 2017 konzultovala prezidentská kancelář bezpečnostní opatření s policií, Hradní stráží a Bezpečnostní informační službou. „Oslovené bezpečnostní složky na základě analýzy aktuálních rizik a v souladu se svojí zákonnou působností bez výjimky doporučily zachovat bezpečnostní kontroly osob při vstupu do areálu Pražského hradu," uvedl potom mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Bezpečnostní složky podle něj konstatovaly, že prohlídky výrazně zvýšily úroveň zabezpečení Pražského hradu.

Ačkoliv jsou kontroly terčem neustálé kritiky z řad návštěvníků Hradu a někteří politici jejich zrušení využili i jako jedno z témat svých volebních programů v loňských volbách, kontrolní stanoviště na Hradčanech zůstávají. A nejen to. Uvažuje se o větším komfortu pro střežící i střežené. Proto je například v plánu zastřešení a vytápění stanovišť. Ale počítá se také se zvyšováním účinnosti bezpečnostních opatření pomocí kamerových systémů či skenerů.