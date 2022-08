Zdroj: Radek Cihla

Zdroj: Deník/Jan Lakomý"Nemohli jsme tehdy být doma a dům byl zatopen do prvního patra. Zrovna se měla narodit naše dcera Julie. Bylo napínavé, zda se dostaneme přes Prahu do porodnice. Nakonec to dobře dopadlo," popsala pro Pražský deník Blanka Marcová.

Povodeň v Praze trvala celkem 12 dní. Zasáhla 5,8 procenta rozlohy města. Evakuováno muselo být téměř 50 000 obyvatel. Byla značně paralyzována veřejná doprava. Došlo k zaplavení 18 stanic metra a po povodni bylo uzavřeno 25 stanic a 17 km tunelů, metro bylo v plném rozsahu zprovozněno až po 7 měsících.

V roce 2002 byla v Praze vybudována pouze první etapa protipovodňových opatření na pravém břehu Vltavy v délce 909,4 metrů. Mobilní hrazení sice zabránila vylití řeky do ulic, voda se ale dostala do Starého Města spodem – kanalizační sítí.

