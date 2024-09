Jeden z nejdelších pražských potoků vystoupal přes noc na druhý stupeň povodňové aktivity. Konkrétně jeho hladina dosáhla 70 centimetrů v Průhonicích a také v Jesenici-Kocandě na Praze-západ. V sobotu dopoledne dosáhl Botič 3. stupně ohrožení. Extrémní deště v hlavním městě ovlivňují také dopravu. V pátek krátce před 21. hodinou uzavřel DPP vstup do stanice metra Muzeum, kde stropem prosakovala voda. O víkendu neotevře ani Zoo Praha.

Praha má za sebou první noc výraznějších dešťů, na kterou se připravovala v posledních dnech. Již v pátek večer musel být omezen vstup do stanice metra Muzeum, do kterého tekla voda.

Složitá situace v metru pokračuje i během sobotního dne. Je uzavřen přímý vstup do stanice na lince C, cestující musí využít přestup z linky A na linku C.

Přes noc pak na druhý stupeň povodňové aktivity vystoupal pražský potok Botič a to hned na dvou místech, v Průhonicích a v Jesenici-Kocandě na Praze-západ. Během sobotního rána vystoupala hladina Botiče ještě víc a byl překročen 3. stupeň ohrožení. Hladina stoupla také na Pitkovickém potoce.

Déšť v metru na Muzeu | Video: Deník/Anna Bušková

Do 23. hodiny museli pražští hasiči zasahovat u více než desítky případů spojených s vydatným deštěm. „Ve většině případů se jednalo o popadané nebo nalomené větvě a stromy. Preventivně také monitorujeme vodní toky v Praze," uvedl mluvčí Hasičů Praha Martin Kavka.

Podle Povodí Vltavy je odtok z nádrží Vltavské kaskády 450 m3/s, spolu s přítoky nad profilem Vrané (Sázava) je aktuální odtok v profilu Vrané 520 m3/s. Během sobotního odpoledne je přepokládáno uzavření povodňové uzavírky Smíchov. Poté bude překročena hodnota průtoku 600 m3/s a bude dále omezen plavební provoz na Vltavě.

Po metropoli bude také pokračovat výstavba protipovodňových zábran, například v Holešovicích nebo ve Stromovce.

V 11 hodin by měla znovu zasednou povodňová komise na Magistrátu hl. m. Prahy. Primátor se během dne má potkat i se starosty dalších městských částí, aby se dohodli jak dále postupovat.

Stavba protipovodňových zábran v Praze | Video: Deník/Radek Cihla

Zoo zůstane uzavřená

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek v sobotu dopoledne informoval prostřednictvím sociálnících sítí o tom, že Zoo Praha zůstane o víkendu (v sobotu i v neděli) návštěvníkům uzavřená.

Podle Bobka je to z důvodu kombinace podmáčené půdy a nárazového větru, které hrozí pádem stromů.