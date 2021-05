První stupeň povodňové aktivity v Praze však nadále zůstane platný kvůli zvýšenému průtoku Vltavy nad hodnotou 450 m3/s. Dlouhodobé snížení průtoku Vltavy a zrušení povodňové aktivity se očekává až dnes v noci. Povodňová komise proto schválila postupné uvolňování přijatých opatření, jakmile dlouhodobě pomine první stupeň povodňové aktivity snížením průtoku. Tím by se od zítřejšího dne mohly otevřít náplavky i vrata u Čertovky.

“Dle informací od ČHMÚ a Povodí Vltavy se situace na řece postupně dostává do normálu. Na Berounce pominul první stupeň včera večer, na Sázavě dnes brzo ráno a v noci je očekáván pokles Vltavy. Zítra by tak mělo dojít ke zrušení dosavadních opatření, tedy otevření náplavek i vrat Čertovky. Situaci nadále sledujeme,” říká primátor Zdeněk Hřib.

Město se připravuje na zpřístupnění náplavek pro veřejnost. „Náplavky na pravém břehu Vltavy bude po vydání pokynu možné otevřít bez omezení, na levé straně řeky bude třeba náplavky nejprve opláchnout od naplavených nánosů. Oplach by měl provést správce náplavek – městská společnost Trade center Praha. S otevřením náplavek přiveze Správa služeb hlavního města Prahy odtažená vozidla zpět na jejich původní místa,“ řekl radní Jan Chabr.

Výraznější problémy policie neřešila

Povodí Vltavy je po snížení a ustálení hladiny řeky a po vydání pokynu připraveno otevřít vrata na Čertovce. Pokud bude situace i nadále příznivá, náplavky i vrata Čertovky by se mohly otevřít pravděpodobně zítra ráno či dopoledne.

Meteorologové předpokládají, že v následujících sedmi dnech by mělo být počasí pro Prahu a navazující lokality srážkově i teplotně podobné jako v sobotu. Ráno by měly být drobné přeháňky, odpoledne častější, vše ale do 10 mm. Hladiny Berounky i Sázavy by měly postupně klesat, případně zůstávat na současných hodnotách. Průtok Prahou může chvílemi kolísat, proto bude nutné situaci ještě vyhodnotit.

Za posledních 24 hodin neřešily hlídky městské policie žádné výraznější problémy. Pár jedinců se snažilo dostat do uzavřeného prostoru náplavek a byli vykázání. Svatojánských oslav Navalis se účastnilo asi 500 lidí a celá organizace byla bez problémů. Dnes ráno se strážníci zabývali dvěma plavci ve Vltavě a jedním kanoistou na Botiči, všichni byli z řeky kvůli vlastní bezpečnosti vykázáni.