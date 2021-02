„Nemůžeme vás pustit dovnitř, máte jen jednu roušku,“ zastavila ochranka supermarketu Tesco v NC Eden asi čtyřicetiletého muže. Měl smůlu a na nákup se nedostal. Během chvíle podobný problém řešili u vstupu i se seniorkou, která však jen zapomněla, roušku si sundala, z tašky vylovila respirátor a o nákup potravin tak nepřišla. Pracovníci nákupního centra pak museli upozornit několik nakupujících na to, že ačkoli mají respirátor, musí ho mít nasazený i přes nos.

Naprostá většina lidí v obchodním centru, na zastávkách MHD i v tramvajích zářila do dálky novými bílými respirátory FFP2. „Nemám s respirátorem problém, mám jich dostatek a nosí se mi dobře,“ svěřil se senior na Vršovické ulici v Praze 10, který mířil na čtvrteční dopolední nákup.

Několik lidí z více než stovky, které redaktor Pražského deníku během krátkého průzkumu potkal, se ovšem stála spoléhala na jednu obyčejnou roušku nebo slušivou módní šálu. Část Pražanů pak řešila nové nařízení dvěma rouškami na sobě.

I v pražském metru ráno převažovaly respirátory, občas měl někdo nasazeny dvě chirurgické ústenky, ojediněle byla k vidění i kombinace látková rouška a přes ni ústenka. Pouze látkovou roušku, nákrčník či šálu již neměl takřka nikdo, zpravodajka ČTK zaznamenala pouze jednoho takového cestujícího. V metru se každých deset minut opakuje hlášení upozorňující na to, že ode dneška platí nová pravidla.

Také v obchodních centrech poblíž Palmovky měli všichni zákazníci i personál respirátor nebo dvě roušky. Respirátory nasadili i lidé, kteří čekali na okolních zastávkách a většina pasažérů tramvaje jedoucí z Kobylis do centra. V Poliklinice Modřany dodržovali ráno povinnost nosit respirátor všichni, lékaři i pacienti. Kolem stánku v obchodním centru DBK na Budějovické, kde se respirátory a nanoroušky prodávaly, se vytvořil hlouček zájemců o koupi.

V Horních Počernicích pomáhají skauti

Mnoho městských částí seniorům či lidem v hmotné nouzi nabízí ochranu dýchacích cest zdarma. Týká se to například Prahy 1 nebo Prahy 8. Radnice Prahy 7 už podle starosty Jana Čižinského (Praha sobě) rozdala šest set kusů respirátorů už minulý týden. Na Poliklinice Pod Marjánkou vydává úřad šesté městské části zase jednorázové chirurgické roušky. A například v Horních Počernicích (Praha 20) se u obchodních domů rozdávala spolu s respirátory také dezinfekce anti-covid.

„Distribuce ochranných pomůcek u nás probíhá prakticky od března 2020. Teď jenom látkové roušky musely vystřídat respirátory, které jsme rozdali už občanům naší městské části starším 80 let. Jsme předzásobení,“ uvedl pro Pražský deník starosta Petr Mešťan (ODS) s tím, že po vládním nařízení zásoby ubývají a spolu s poptávkou roste nákupní cena. „Chtěl bych poděkovat hornopočernickým skautům, kteří jsou úžasní a se vším nám pomáhají. Jsem jim vděčen,“ dodal.

Lidé musí nově respirátory FFP2 nosit v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy. Povinné jsou také ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nosit se musí respirátory také v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti. Povolenou alternativou, avšak pouze doporučenou, nikoliv adekvátní, jsou dvě chirurgické roušky přes sebe.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Blatného nejsou dostupné. Nemohou však používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska, dětská chirurgická rouška nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.