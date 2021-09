Dlouholetý trenér psů Tomáš Nushart, který založil pozitivní výchově zasvěcený portál psichologie.cz , také nevnímá vodítko jako bezpečnostní spásu. „Problém nevychovaných psů určitě existuje. Takoví psi pobíhají po půlce parku, na přivolání občas přijdou, občas ne, a že by se tak dalo říct, že jsou pod kontrolou majitele úplně neplatí. Na druhou stranu nepozoruji, že by se v pražských parcích pohybovalo nějaké velké množství lidem nebezpečných psů,“ zdůraznil Nushart.

Státní ani městská policie případy napadení člověka psem samostatně neevidují. „Za letošní rok jsme na tísňovou linku 156 přijali tři oznámení, která by se svým charakterem mohla dotýkat této problematiky. V lednu se na nás obrátila žena s tím, že byla opakovaně pokousána psem bez majitele, přičemž pes prý pokaždé utekl. Řešit nic nechtěla, jen oznámit. Minulý měsíc jsme zase řešili oznámení, kdy 13letá dívka venčila ve večerních hodinách psa a ten napadl jiného. Jeho majitelka byla pokousána do prstu ruky,“ informovala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová, podle které loni sbor zaznamenal čtyři oznámení tohoto typu.

Podle zdrojů Pražského deníku se „povinné vodítko“ pokusili do městské vyhlášky začlenit zástupci dvou městských částí, kteří razili přísnost vůči pejskařům už v minulosti a plánovali k pohybu psů i samostatnou vyhlášku bez omezení na veřejnou zeleň. Téma je pro vedení metropole citlivé i s ohledem na dubnový případ, kdy pes na Petříně pokousal čtyřleté dítě. Tato událost je přitom „municí“ pro zastánce „radikálního řešení“.

Pohyb psů na veřejné zeleni momentálně upravuje vyhláška z roku 2001. Ta zakazuje volný pohyb na všech plochách vedených jako veřejná zeleň v katastru nemovitostí. Povinnost uvázání zvířete na vodítko neuvádí, což podle náměstka primátora Petra Hlubučka (Spojené síly / STAN) může představovat problém. „Dnes stačí, když pes, který jde s vámi, tak když prohlásíte, že pes je vycvičený, takže ho máte pod kontrolou a tím pádem ho nemusíte mít na vodítku. Nejsou vůbec upravena nějaká plemena psů, která jsou plemeny bojovými, tak jako je to v některých zahraničních městech nebo vyhláškách,“ poznamenal Hlubuček během poslední schůze zastupitelů.

Podle advokátky Barbory Limrové, která pracuje pro občanské sdružení Strana psa a sama je majitelkou čtyř psů, by taková povinnost v případě zavedení poškodila jen zodpovědné chovatele. „Majitelé problémových zvířat bývají většinou sami problémoví. A ty vyhláška zajímat nebude,“ prohlásila Limrová, podle které jsou tragické excesy napadení člověka psem právě důsledkem špatného charakteru páníčka či paničky.

Podle textu, který byl krátce zveřejněn v létě, by mohla být v pražských parcích a zahradách teoreticky zavedena nová výslovná povinnost vést psa na vodítku. „Volný pohyb psů bez vodítka je dovolen jen na plochách vyhrazených k tomuto účelu vlastníkem veřejné zeleně,“ vyžadoval jeden z návrhů změn.

