„Ve srovnání s tunelem Blanka jde o dvojnásobně velký projekt. Troufám si říct, že v Česku nemá tento projekt obdoby,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Jeho koalice scénář stavby významně pozměnila ve prospěch „tunelové varianty“. Z deseti a půl kilometru nové páteřní komunikace na severovýchodě Prahy by tak mělo být osm a půl kilometru pod zemí.

Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se díky tomu výrazně urychlí povolování stavby, která je rozdělená do tří samostatných úseků. Hlavní projektant zbývajících třiceti procent okruhu dokonce vnímá jeho původní podobu v dnešní době jako „neprůchodnou“ a „morálně zastaralou“.

„Ke schválení posíláme projekt okruhu s lidskou tváří, který bude mimo jiné předpokladem pro zavedení sociálně-empatického mýta ve městě,“ prohlásil náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly).

Bývalý primátor a architekt Jan Kasl, který se na současném projektu podílí, zase upozornil na to, že zahloubení městské dálnice umožní vznik několikakilometrové promenády na pravém břehu Vltavy a uvolní přes milion metrů čtverečních ploch pro bytovou výstavbu.

Pokud nenastanou výraznější komplikace, za dva roky by měly přípravy postoupit do fáze stavebního řízení a kolem roku 2028 začne samotná stavba. Ta bude podle odhadu trvat zhruba deset let, přičemž ale jednotlivé úseky bude možné zprovoznit už po jejich dokončení. Odhadované náklady stavby jsou momentálně kolem sta miliard korun.