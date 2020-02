V pražské koalici definitivně zvítězil názor, že zhruba devět stovek přístřešků u zastávek MHD má být od příštího roku ve vlastnictví města. Radní zrušili starší usnesení, které počítalo s koncesním řízením na vybudování a instalaci nových přístřešků. Ty dosavadní jsou v majetku globální reklamní korporace JCDecaux. Její dlouholetá smlouva s Prahou přitom vyprší přesně v polovině příštího roku.

Nový přístřešek MHD na Palackého náměstí. | Foto: IPR Praha

„Podle našeho ekonomického modelu by musela být nová koncese při únosném množství reklamy opět na 15 let. Nová smlouva by navíc nešla vypovědět a nebylo by ani možné upravit v ní množství přístřešků, které jsou nositeli reklamy. Většina koalice měla obavy ze zakonzervování stavu reklamy na tak dlouhou dobu,“ prohlásil radní pro oblast městského majetku Jan Chabr (Spojené síly), podle kterého v Evropě fungují oba vlastnické modely.