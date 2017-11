Potvrzeno: Na Staroměstském náměstí bude stát vánoční strom z Roztok

Roztoky - Když v polovině října obletěla médii zpráva, že letošní vánoční strom pro pražské Staroměstské náměstí bude pocházet z Roztok u Křivoklátu, jisté to nebylo. Nejen agentura, která kácení a převoz stromu na místo zajišťuje, trnula a čekala na výsledky nutného dendrologického výzkumu, který měl u stromu odhalit případné neduhy. Napětí přiznala i starostka Roztok Lenka Peterková, když Deníku potvrdila, že to, o jaký strom případně půjde, vlastně ještě vůbec není jisté.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Vhodných adeptů na jeden z nejsledovanějších vánočních stromů v republice totiž bylo na Křivoklátsku víc. Nakonec podle původních odhadů padla volba na smrk ztepilý, který dosahuje výšky asi 24 metrů a vyrostl na soukromé zahradě. Kácel by se tak jako tak. Kvůli své výšce a rozvětvenosti totiž začal zasahovat do vysokého napětí.

„Dendrologové potvrdili, že strom je v pořádku a do Prahy pojede. Už víme i přesné datum kácení. Bude to v neděli 26. listopadu. Všechny, kdo by na tuto zajímavou podívanou chtěli do Roztok přijet, srdečně zveme. Samotný akt kácení se odehraje pravděpodobně kolem deváté hodiny, kdy se strom pomocí jeřábu uřízne. Na vše samozřejmě budou dohlížet odborníci, aby nedošlo k padnutí stromu. Technika se na místě ale bude chystat s předstihem, najíždět do obce začne už po sedmé hodině ranní, aby se to do devíti stihlo,“ popsala podrobnosti starostka.

Netradiční podívaná se poslední listopadový víkend odehraje na veřejném prostranství pod hotelem Roztoky. A nese s sebou také spoustu zodpovědnosti. Dbát se musí především na bezpečnost. Kácení se navíc bude odehrávat v poměrně úzkém prostoru za přítomnosti objemné techniky.

„Zajímavá bude také doprava stromu od nás do Prahy, protože se bude muset dopravit přes nejprudší zatáčku v obci. Museli jsme kvůli tomu i preventivně pořezat některé náletové dřeviny, které by mohly průjezdu bránit,“ doplnila Lenka Peterková. Smrk by mohl z obce do Prahy odjíždět kolem druhé až třetí hodiny odpolední.

Smrk v blízkosti řeky Berounky má své kořeny už úctyhodných několik desítek let. Dům, na jehož zahradě byl kdysi vysazený, už nestojí. Přesné stáří stromu se tak jen odhaduje. Vypátrat jeho historii si dala za úkol starostka obce, která kvůli tomu v těchto dnech promlouvá se starousedlíky.