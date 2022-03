Třiačtyřicetiletý Vašíček byl zvolen zastupitelem za SPD. Se stranou Tomia Okamury se předloni rozešel a nyní je na jihoměstské radnici členem klubu My, co tu žijeme.

„Robert Vašíček je dlouhodobě spojován se zájmy Ruské federace na území ČR a opakovaně se podílí na desinformačních aktivitách Ruska na našem území. Považujeme setrvání pana Vašíčka ve veřejných funkcích MČ Praha 11 za absolutně nepřijatelné a jeho přístup k neveřejným informacím za prokazatelné bezpečnostní riziko,“ komentovala svůj návrh Šárka Zdeňková, předsedkyně opozičního Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), které zvítězilo v posledních komunálních volbách.

Zdeňková požadovala „odvolání Roberta Vašíčka ze všech funkcí, do kterých byl navolen v roce 2019 koaliční většinou Piráti/ANO/TOP-STAN/ODS“. Zároveň Vašíčka vyzvala k rezignaci na post zastupitele. Opoziční lídryně připomněla Vašíčkův někdejší výstup v ruské státní televizi a také jeho aktuální videokomentáře k uprchlíkům z Ukrajiny či cenám benzínu.

Pražský soud projednává případ muže, který v řadách separatistů zabil čtyři lidi

Zastupitel předloni na jaře rozebíral pro kanál Rossija 1 svůj plán přesunu sochy maršála Ivana Koněva z Bubenče na Jižní Město. Vašíček tehdy navrhoval instalovat vedle podobizny sovětského vojevůdce sochu amerického generála George S. Pattona. „Odstraněním sochy Koněva a stavbou pomníku Vlasovcům jsme prostor České republiky opětovně nacifikovali. Jedná se o kulturní revizi výsledků 2. světové války,“ rozvíjel Vašíček svůj tehdejší pohled na Facebooku.

V minulých dnech zásobuje lokální politik sociální sítě „údernými“ videi s dramatickým hudebním podkresem. „Dnes vám řeknu, kdo nás namočil do války na Ukrajině a jaký to má smysl,“ uvádí v upoutávce na jeden z komentářů, v němž tvrdí, že momentální krize kolem Ukrajiny je poháněná penězi a snahami o odcizení Česka vlastnímu lidu.

„Výrobci zbraní zajistí, abychom pokračovali ve válkách. Média zajistí, abychom se nedozvěděli pravdu. Vlády zajistí, aby se toto všechno dělo legálně. Zhruba před pěti lety jsem slyšel plán, že je třeba dovést zhruba milion gastarbeiterů z Ukrajiny do Česka. V současné době ÚP registrují Ukrajince, aby jim nabídly práci. Češi jsou odmítáni, protože jsou příliš drazí, zatímco Ukrajinci poskytnou velmi levnou práci. Už možná chápete, proč developeři staví byty, které jsou neobsazené a předražené. Protože budou byty pro tuto novou populační explozi, která přijde do ČR…,“ říká Robert Vašíček v nedávném videoposelství. V jiném zase údajně dokazuje, „co smrdí na cestě premiéra Petra Fialy do obleženého Kyjeva“.

Vašíček: Nehájím zájmy ruské federace

„Nehájím zájmy Ruské federace, ať již vědomě, či nevědomě. V minulosti jsem hájil zachování sochy maršála Koněva na Praze 11, a proto za mnou přijel štáb ruské televize, který mě mylně označil za starostu, což nijak neovlivním. V Rusku jsem nikdy nebyl, azbuku neumím a kontakt na televizní štáb nemám,“ reagoval Vašíček na iniciativu HPP11. Vlastní postoj označil za vlastenecký a protiválečný, jenž je prý v zastupitelstvu menšinový. „Proto tento postoj na zastupitelstvu neprezentuji. Mám potřebu jej sdělovat svým spoluobčanům osobně přes sociální sítě. Jako občan mám povinnost vystupovat proti schvalování války, jakkoli ji část populace považuje za spravedlivou. Neschvaluji válku, odmítám válku, považuji vstup ruských vojsk na Ukrajinu za invazi a soucítím s lidmi ve válečné zóně, kteří přišli o své domovy,“ dodal Vašíček s tím, že v minulosti osobně odsoudil teroristický akt Ruska ve Vrběticích a upozorňoval na podivné praktiky ruských médií v Česku.

Pražské nemocnice se plní dětmi uprchlíků. Nápor zatím zvládají

Návrh na Vašíčkovo odvolání z výborů a komisí nezískal dost hlasů. Nepodpořil ho nikdo z koaliční TOP 09, která se k záležitosti vyjádřila předem. „Odsuzujeme kohokoliv, kdo šíří dezinformace zpochybňující suverenitu Ukrajiny a legitimitu české pomoci ukrajinským uprchlíkům. Na základě informací, že zastupitel Robert Vašíček se takového jednání dopouští, ho důrazně vyzýváme, ať tak nečiní. HPP11 však nyní zneužívá současnou složitou mezinárodní situaci i nesnadnou politickou situaci na Praze 11,“ napsali zastupitelé TOP 09. Kritika „známého provokatéra“ podle nich byla jen záminkou ke zkomplikování finálního projednání a schválení letošního rozpočtu.

Šárka Zdeňková oponuje tím, že návrh záměrně předložila až po projednání rozpočtu. Koalici se podle ní Vašíčkovy hlasy hodí, když někdo z koaličních stran chybí. „On je z našeho pohledu součástí koalice. Hodí se jim navíc i tím, že vystupuje bez skrupulí vůči nám. Mají ho na ‚špinavou práci‘. Pokud jde o jeho výstupy v ruské televizi, tak do těchto situací se člověk asi nedostává jen tak. Zveřejňuje prapodivná videa, která se virálně šíří mezi ‚populací‘ SPD. V této době nám to přijde obzvlášť nevhodné,“ dodala Zdeňková.