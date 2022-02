Ivanovi stejně jako jeho ženě Hanně táhne na třicet. Do Česka odešli studovat před deseti lety v době, kdy Ukrajinu vedl proruský prezident Viktor Janukovyč. „Neviděli jsme tehdy perspektivu ve vlastní zemi. Po studiích jsme v Česku zůstali a našli si práci,“ řekl Pražskému deníku Ivan, který pracuje v oblasti marketingu, zatímco Hanna je obchodnicí ve farmaceutické firmě. Čerstvá invaze ruské armády se bezprostředně dotýká jejich rodin. „Před týdnem jsme stihli přivézt do Prahy mou matku. Zbytek mé rodiny je na východě asi dvacet kilometrů od hranice separatistických republik. Skrývají se zřejmě někde ve sklepě, ale kontakt s nimi je přerušen. Rodiče manželky jsou ve středovýchodní části země, i o ně se bojíme,“ dodal Ivan.

Praha pomáhá Ukrajině. Posílá peníze a má připravená lůžka pro migranty

Jak vidí mladý pár budoucnost? „Putin má stále v hlavě říši. Ukrajinou jeho choutky podle všeho neskončí. Naše armáda je silná, ale bez pořádné vojenské pomoci Západu se neobejdeme. Tato hrozba je ostatně hrozbou pro celou Evropu,“ připomněla Hanna. Její manžel předpokládá, že po regulérní ukrajinské armádě přijde na řadu mobilizace rezervistů a specialistů, jako jsou zdravotníci. Pravděpodobně nevyhnutelná ale podle Ivana nakonec bude všeobecná mobilizace, která by se týkala i jeho.

Na Václavské náměstí přišla podpořit nezávislost Ukrajiny také řada Rusů. Osmnáctiletí chlapci Elisey a Maxim byli oslovením ze strany novináře viditelně zaskočeni, v očích se jim zračil smutek a možná i stud z celé situace. „Přišli jsme podpořit Ukrajince, mezi nimiž máme hodně kamarádů, za které nás teď bolí srdce. Vůbec nechápeme, proč to Putin udělal. Asi zešílel,“ řekl Elisey, který vyrůstal na malém městě nedaleko Moskvy. On i Maxim jsou v Praze zhruba půl roku. Intenzivním kurzem češtiny se připravují na studium informatiky na ČVUT. Rodiče obou chlapců zůstávají v Rusku, pohled na situaci prý mají stejný.

Pár set metrů od protestního shromáždění je obchůdek označený Ruské potraviny. Zdejší prodavačka Olena je Ukrajinka. O demonstraci nevěděla, protože pracovala, začínající válka na ni ale silně doléhá. „Mám bratra a další příbuzné na západě Ukrajiny. Zatím je tam klid, ale běloruská hranice není daleko. Bojíme se. Jestli může poškodit byznys označení krámku slovem ‚ruské‘? Podívejte se, já jsem jen prodavačka, nepatří mi to tu. Každopádně byznys jde teď stranou. Z války přece nemůže mít nikdo radost,“ zdůraznila Olena.

Pomoc Ukrajině v regionech: Český červený kříž se chce domluvit na postupu

Informace o ruské invazi „zdrtily“ také Bělorusa Stepana Vashkeviche, který posledních několik let žije v Praze, kde pracuje jako environmentální expert pro Institut cirkulární ekonomiky. „Dnes ráno jsem v tramvaji nahlédl do zpravodajství a dostavila se kolosální rána, která mi vzala dech a vlila slzy do očí. Mé vzpomínky ze srpna 2020 jsou stále velmi živé a připomínají, že nejzdravější věc, kterou teď mohu udělat, je jít ven a vyventilovat veškerý hněv, šok, frustraci a koneckonců i strach a nejistotu,“ reagoval Vashkevich s narážkou na předloňský neúspěšný pokus o svržení běloruského diktátora a spojence ruského režimu Alexandra Lukašenka.

Podle statistik žilo loni v Praze téměř 70 tisíc Ukrajinců a okolo 28 tisíc Rusů s přechodným nebo trvalým pobytem.