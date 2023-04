/VIDEO, FOTOGALERIE/ Solidarita, pomoc, soudržnost. A znovu solidarita. Tahle slova v sobotu 22. dubna dopoledne opakovaně zaznívala za pokladnami hypermarketu Tesco Extra v nákupním centru Eden v pražských Vršovicích. Stejně jako v řadě jiných prodejen po celé zemi zde stáli dobrovolníci v zelených zástěrách s logem potravinové sbírky, shromažďující dary v podobě trvanlivého jídla, ale i základní drogistické zboží.

Věci, které dárci nakoupili, se přes potravinovou banku dostanou k organizacím pomáhajícím potřebným, ale i k jednotlivcům: v tomto případě jde zejména o rodiče samoživitele a seniory.

V Edenu se sešli i další lidé. K zahájení jarní Sbírky potravin promluvili nejen zástupci potravinových bank, ale například i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, který ocenil nejen štědrost dárců, ale i aktivitu dobrovolníků přijímajících dary celkem v 1540 prodejnách různých provozovatelů. Promluvily také třeba místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN), jež vyzdvihla smysl a účel potravinových bank, a Olga Richterová (Piráti).

Obě se také ještě v doprovodu generální ředitelky Tesco ČR Kataríny Navrátilové vydaly na velké nákupy. Každá s vlastním nákupním vozíkem – a také s vlastní peněženkou. A rovněž s vlastní představou, co je potřebné nejvíc. I když se všechny pohybovaly u stejných regálů a třeba oleje si poslankyně podávaly navzájem, nakonec na pás u pokladny každá vyrovnala poněkud odlišný nákup.

I zaplacené částky byly rozdílné: útrata přesáhla šest tisíc, ale i deset. Pro trojici skutečně vrchovatě zaplněných vozíků dokonce prodejna otevřela samostatnou pokladnu, aby se běžní zákazníci nezdrželi. Kasa číslo 5 ale zklamala: zrovna když jako třetí z velkodárkyň přišla na řadu ředitelka Navrátilová, zcela zaplněný pás se zbožím se zastavil. Musela tak zaplněné krabice a balíčky k pokladní poponášet. Pak se ještě na chvíli vytvořil závar u předávacího místa – netrval ale dlouho: vyložení, roztřídění i odvoz do zázemí měli dobrovolníci zorganizované tak, že byly patrné dlouhé zkušenosti.

Zatímco běžní dárci předávali dobrovolníkům za pokladnami většinou několik položek, k nepřehlédnutí byl vozík, který přitlačili maminka Romana se synem Tobiášem. Darů pro potravinovou banku pořídili za rovnou tisícovku. „Platili jsme tedy 1003 Kč, ale ještě tady máme dva rohlíky, které jsme koupili pro sebe,“ upřesnila Deníku paní Romana. Svěřila se také, že z domova v Praze 5 sem do Edenu nedorazila nakoupit náhodou. „Kdysi jsem pracovala v obchodě,“ vysvětlila Deníku, že jako pracovnice svazu obchodu přijela podpořit kolegy.

„Se synem ale chodíme darovat pravidelně; chci ho učit solidaritě,“ připomněla. S tím, že oni při při výběru kladou důraz na trvanlivé jídlo, které mohou využít zvláště maminky s dětmi. „Máme tu například ovesné vločky, cereálie, výživy, tatranky, kolínka, rýži, hladkou mouku…“ „A ještě tadyhle mléko,“ ukázal Tobiáš.

Stovky organizací i tašek pro jednotlivce

„Člověk se hned cítí jako po šesti pivech, ale má to zadarmo,“ poznamenal Jakub Čihák, který právě několikrát obešel krabice s dary narovnané na paletě, aby je před odvozem dobře zajistil obtočenou fólií. Člověku, který to není zvyklý dělat každodenně, se prý docela zamotá hlava. Čihák je ředitelem neziskové společnosti R-Mosty, která působí na pražském Žižkově i v Mladé Boleslavi a mimo jiné nabízí útočiště v azylovém domě pro matky s dětmi. Právě tam nejspíš skončí potraviny, při jejichž balení se mu točila hlava.

Ředitelka Potravinové banky pro Prahu a střední Čechy Věra Doušová Deníku vysvětlila, že takto organizace, které patří k odběratelům banky, pomohly i na dalších místech. Samotná banka dokáže svými pracovníky, i když ti zapojí i své rodiny a známé, zabezpečit přebírání potravin od dárců jen ve třech prodejnách.

Štědrost dárců Doušová vysoce oceňuje. Loni panovaly obavy, zda kvůli masivnímu zdražování nepřestanou lidé přispívat – a nakonec byl výsledek nejlepší v historii potravinových sbírek. I tak je trvanlivých potravin málo: bývaly doby, kdy z jarní sbírky vydržely do podzimní a naopak. Nyní to podle Doušové vychází tak na dva měsíce: strávníků, pro něž je třeba zajišťovat jídlo, přibývá. Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj (která je v rámci republiky největší), nyní zásobuje zhruba 78 tisíc lidí. Zásoby – jak trvanlivé potraviny, tak přebytky ovoce, zeleniny či pečiva, které se z obchodů svážejí denně – od ní odebírá 285 organizací: od těch velkých a obecně známých až po ty drobné, jako jsou třeba Klokánky nebo azylové doby pro matky s dětmi. Plus se denně připravují tašky pro jednotlivce: každý pracovní den jich je 500.

Doušová, která sledovala dění právě v Edenu, ocenila, že Tesco letos zkušebně připravilo již hotovou darovací tašku zaplněnou věcmi za 200 Kč. „Rádi po ní sáhli hlavně muži, kteří zřejmě nejsou zvyklí nakupovat denně,“ všimla si. K mání byly ve všech jeho 80 hypermarketech, zde v Edenu padesát. A jen se po nich zaprášilo: vyprodány byly během první hodiny. Určitě se tak tento nápad uplatní i při příštích sbírkách – a to v podstatně větším měřítku.

Jiné tři balíčky, v cenách od 100 do 300 Kč, mohou dárci koupit na iTesco, a to i v dalších dnech – elektronická sbírka trvá až do 2. května. Přispívat je však možné také u dalších internetových prodejců potravin: třeba Košík.cz nabízí hned šest rozmanitých balíčků (zahrnujících základní trvanlivé potraviny, potřeby péče nebo výživy pro miminko a hygienickou soupravu) v cenách od 150 do 500 Kč.