„Zjišťovali stav založení mostu u pilířů a to, zda je v těchto místech most podemletý,“ informovala mluvčí TSK Barbora Lišková. Odborníci z magistrátní firmy a společnosti Inset se snaží přijít na to, jak se na stavbě z konce 19. století podepsaly třeba povodně a další rozmary počasí.

„S ohledem na stáří mostu i jeho památkovou hodnotu je zapotřebí provést podrobnou diagnostiku včetně podvodní kontroly pilířů, při které se budou hledat nepřesnosti či praskliny,“ uvedl pro Blesk.cz generální ředitel TSK Petr Smolka.

Palackého most ještě čekají statické zatěžovací zkoušky, kopané sondy a vrtané práce. Průzkumné vrty do podloží v místech pilířů mohou být až třicet metrů hluboké. „Je to z důvodu toho, že Palackého most není oproti jiným založený na skále, ale na štěrkovém ložisku,“ citoval Blesk.cz Ludvíka Hegrlíka z Insetu. „Proto musíme provrtat štěrk až k nalezení skály, která by se podle archivních pramenů měla nalézat právě v hloubce třiceti metrů.“

Potápěči v těchto dnech dokončují v rámci celkové diagnostiky průzkum základů pilířů Palackého mostu. Celkový detailní stav mostu, který 22. prosince oslavil 140 let své existence, budeme znát do konce roku. #mostyPraha pic.twitter.com/N6Xg3A75Q7 — TSK Praha (@TSKPraha) April 4, 2019

Momentálně je třetí nejstarší zachovaný pražský most (loni 22. prosince oslavil 140 let existence), po němž jako prvním jezdily - a dosud jezdí - tramvaje, osázen čidly. Ty mají sledovat výkyvy teplot, které památkově chráněnou stavbu trápí. Most Františka Palackého by měl být v nejbližších letech rekonstruován.

Ve videu v tomto článku sami můžete posoudit, jak to vypadá na dně Vltavy. Ale co potápěčské práce ukázaly odborníkům? „Podle prvotních zjištění lze říci, že obložení pilířů jsou v pořádku a jsou dlouhodobě použitelná,“ uvedl po měsíci průzkumných ponorů Hegrlík. Vyhodnocení diagnostiky provedou pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT někdy v letních měsících. Celkový detailní stav mostu bude podle TSK znám do konce roku.