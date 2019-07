Potápěči instalují před Karlův most nové ledolamy. Pod vodou není nic vidět

/FOTOGALERIE/ Karlův most ochrání silné kmeny dubu z moravských hájů. Původní dub červený pocházející z Francie nepřežil ve Vltavě ani patnáct let. Jedna z největších historických památek v Česku prochází opravou. Technická správa komunikací vyměňuje u všech sedmi pilířů Karlova mostu dřevěné ledolamy, které památku chrání. Práce potrvají do konce roku a vyžádají si téměř 30 milionů korun.

„Naším úkolem je vyměnit všechny dřevěné prvky, které jsou zde osazeny. Práce je to poměrně náročná především kvůli naplaveninám,“ řekl Jaroslav Šota, velitel potápěčů, kteří unikátní rekonstrukci provádějí. Potápěči se ponoří do hloubky tři a půl metru, kde nejdříve uvolní staré dřevo a vyndají ho na loď. Jelikož má každý kus jiné rozměry, musí tesaři na místě vše přesně naměřit a připravit nové dřevo. To se na dně následně osazuje na stávající piloty. Zbytek prací pak probíhá nad vodou za pomocí jeřábu a motorové pily. „Potápěči mohou být díky přívodu kyslíku pod vodou až čtyři hodiny, snažíme se je ale po dvou hodinách střídat, jelikož je práce náročná. Není tam nic vidět,“ dodal Šota. Karlův most ochrání český dub. Opravy památky potrvají do konce roku Přečíst článek › Samotná výměna ledolamů začala již loni v listopadu výběrem a těžbou vhodných stromů. Před mostem se tak objeví celkem 175 kubických metrů dubu evropského z Lesních závodů Židlochovice na Moravě. Dub červený je již prohnilý Stávající ledolamy byly instalovány v roce 2004 a nahradily ty, které poničila povodeň v roce 2002. Dub červený původem z Francie je však na mnoha místech již prohnilý. „Most měl vždycky ledolamy. Při stavbě mostu ve 14. století se používal pískovec z Petřína, jelikož to bylo blízko. Ten je však už povětšinou vytěžený. Při opravách pak byl použit hořovický pískovec, který je hodně měkký,“ vysvětlila Jana Jandová z Prague City Tourism. „Ledolam ale při velké povodni již nepomůže. Je tu proto, aby se měkký pískovec neodíral o překážky, které voda přinese,“ dodala Jandová. Část Karlova mostu je ve velmi špatném stavu. Co bude dál? Přečíst článek › Karlův most prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2010, kdy byly práce přerušeny. Technická správa komunikací (TSK) chce na rekonstrukci nyní navázat a zaměří se na mostní oblouky. Oprav se dočká spodní část mostu, která je špatná kvůli 14. oblouku nad Kampou. Rekonstrukce by měla trvat zhruba 20 let a náklady na opravu jednoho oblouku přijdou na několik desítek milionů korun. Praha už dříve nechala opravit mostovku a zábradlí. Sporná rekonstrukce věže u Karlova mostu. Praha 1 musí studii přepracovat Přečíst článek ›

Autor: Pavel Kopecký