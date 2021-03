„Návrh zhorší situaci lidí s postižením, kteří žijí v domácím prostředí a využívají sociální služby,“ řekl organizátor protestní akce a zároveň ředitel organizace Asistence, která poskytuje asistenční služby pro postižené, Erik Čipera.

Podle jeho názoru jsou asistenční služby pro mnohé lidí se zdravotním omezením už nyní natolik drahé, že si je z finančních důvodů nemohou dovolit. Navrhované zdražení by znamenalo omezení pomoci v domácím prostředí pro další lidi s postižením. Aktuálně nejvyšší příspěvek na péči podle něj postačuje maximálně na pět hodin osobní asistence denně. Pokud by byla novela zákona o sociálních službách schválená, sociální dávka by lidem s postižením stačila na zaplacení čtyř hodin potřebné služby.

Na Malostranské náměstí se v úterý dopoledne proto sešlo asi 30 lidí, mnozí z nich na invalidním vozíku. S sebou měli transparenty s nápisy jako „Zvýšení ceny = snížení péče“ nebo s namalovanou číslicí pět. Ta odkazovala na návrh organizace Asistence, aby byl zavedený pátý, individualizovaný stupeň příspěvku na péči pro lidi s postižením.

Příspěvek na péči má podle informací na webu kampaně Zařaďte pětku sloužit k tomu, aby si za něj lidé s postižením zakoupili potřebnou podporu. Řada lidí s postižením podle autorů výzvy potřebuje péči ve vyšším rozsahu, než na kolik jim příspěvek stačí. Autoři výzvy proto navrhují individuální příspěvky, které by reagovaly „na skutečné potřeby lidí, kteří potřebují pomoc v největším rozsahu“, jak je uvedeno na webu kampaně. Výzvu aktuálně podepsalo 8096 signatářů.