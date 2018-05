Postavili se totalitě. Podpořit je můžete během, a to opravdu kdekoliv

Běžte symbolicky za všechny, kteří to nevzdali. Už za měsíc. A klidně kdekoliv. V sobotu 9. června startuje Běh pro Paměť národa. Dokumentaristé díky běhu mohou zaznamenat příběhy statečných lidí, kteří se postavili totalitě. Svým startovným můžete přispět na zaznamenání dalšího vyprávění i letos. Běžet můžete i sami, a to kdekoliv.

Dokumentaristé z neziskové organizace Post Bellum zaznamenávají už patnáct let příběhy lidí, kteří se postavili totalitě, byli stateční a vytrvalí. A právě na další natáčení a rozšiřování portálu Paměť národa půjde výtěžek z červnového charitativního běhu.



Ten, kdo se postaví na trať, může také symbolicky běžet třeba za československé letce v RAF nebo za svého dědečka, kterého komunistická moc neprávem poslala do uranového lágru. „Je dobré si připomenout, že mezi námi žili a pořád žijí lidé, kteří se chovali statečně a nedemokratickým režimům vzdorovali. Že za svobodu a demokracii někteří položili životy. Jejich odkazu si vážíme,“ vysvětlil zakladatel a ředitel Post Bellum, Mikuláš Kroupa.

Desetikilometrová i kilometrová trasa

K Běhu pro Paměť národa se i letos přidávají jeho patroni. Běžet tak budete moci například po boku novináře Jindřicha Šídla, olympioniků Vávry Hradilka a Evy Samkové či sester Gaislerových. Třetí ročník závodu se také poprvé koná na více místech. Kromě Prahy také v Plzni, Olomouci, Hradci Králové a Třebíči. Tam akci organizují dokonce studenti místního gymnázia.

Na všech místech se běží ve stejný den. A to v sobotu 9. června. V Praze se běh koná znovu v oboře Hvězda a v jejím předpolí na Vypichu. V 9:30 startuje běh na pět kilometů, v 11 hodin pak vyrážejí ti, co se rozhodli pro 10 kilometrů. Ve 13:30 se můžete zúčastnit kilometrové trasy během či chůzí. Ta je určená pro zájemce, kteří neběhají nebo s sebou mají třeba kočárek či babičku s dědou.



Pokud se k běžcům připojíte, svým startovným přispějete na další rozšiřování Paměti národa. Jde o nejrozsáhlejší veřejně dostupnou pamětnickou sbírku v Evropě, kterou spravuje nezisková organizace Post Bellum společně s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem.

Přispějete na zpracování příběhu

Při registraci na webu běhu si mohou účastníci zvolit výši startovného. Tedy rozsah svého příspěvku. Darovat můžete částku od 400 do 1200 korun. Podle toho, na kolik minut kompletně zpracovaného příběhu chcete přispět. Do částky se započítává několikahodinové natáčení pamětníka, skenování fotografií či dokumentů, přepis jeho vyprávění, překlad do angličtiny a editace textu.

Letos nově mohou fanoušci Paměti národa vyrazit na trať i „kdekoli“. „Mohou se k nám připojit i lidé, kteří žijí v cizině nebo ti, co to mají do zapojených měst moc daleko. Asi je to dobrá možnost i pro běžce – samotáře, kteří nevyhledávají větší akce. Mohou se normálně přes web zaregistrovat, dostanou od nás e-mailem startovní číslo a vyběhnout mohou ve stejný čas jako my opravdu odkudkoli,“ popsal Jakub Pánek, produkční ze společnosti Post Bellum.



Loni se na start postavilo více než 1160 běžců a vybralo se díky nim 364 600 korun. Organizátoři z neziskové organizace Post Bellum letos doufají v pokoření čísla 3000.