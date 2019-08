Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09) je trnem v oku komunikační styl jeho koaličního partnera a primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). „Vadí mi, že primátor na nás veřejně plive, přičemž s námi chce vládnout,“ uvedl Pospíšil. Ujistil ale, že společný projekt tří partají si přes jisté výhrady přeje zachovat. „Koalici nebouráme, ale neumím si představit, že by takto mohla fungovat dál.“

Spojené síly rozhněval Hřibův návrh na odvolání šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečka. Pirátům se přes jejich odpor na zasedání městské rady minulý týden Janečka odvolat nepodařilo. „Byla dohoda, že se vedení koalice potká s panem Janečkem a všechno prodiskutujeme. Kdyby se ukázalo, že tam problémy jsou a může za ně pan Janeček, tak nechť je odvolán,“ uvedl Pospíšil. Hřib ale dříve uvedl, že Janečkovo odvolání avizoval předem.

Pirátům vadilo, že Pražská plynárenská nakupovala plyn od neprověřených obchodníků, poslední kapkou do ohně pak byla výplata půlmilionových tantiém pro členy dozorčí rady včetně odsouzeného Karla Březiny. Není ale divu, že Pospíšilovu stranu pirátský pokus nepotěšil. Jeden z dodavatelů městské společnosti, firma Revis, poslal v minulých letech na transparentní účet TOP 09 tři čtvrtě milionu korun.

Jedná se již o třetí vážný spor na magistrátu. Po roztržce ohledně kontrol prázdných bytů pomocí elektroměrů a neshodě okolo privatizace městských bytů se jedná o další vážnou roztržku.

Pospíšil: Piráti jsou levicoví

Šéf TOP 09, který se netají ambicemi ovládnout primátorské křeslo, dává dlouho najevo, že jeho formace má k blíže k pravicové ODS než k Pirátům, kteří jsou podle něj levicoví.

Vítěz loňských voleb, ODS, si na převzetí vlády nad městem již brousí zuby. „My jsme volby vyhráli, tak musíme být připraveni vládnout,“ říká šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Skládání nové koalice ale podle něj zatím není na místě.

„Nejde o to, s kým bychom šli do koalice, ale co bude jejím obsahem. Klíčový partner pro nás bude ten, kdo urychlí výstavbu okruhů či zastřeší běžné výdaje,“ dodává Portlík. V případě vlády bez Pirátů by si ale ODS se Spojenými silami musela zajistit podporu opozičního ANO nebo Prahy sobě. Hnutí Praha Sobě ale podporovat ODS odmítá, jak deklarovalo po loňských volbách.