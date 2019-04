„Já osobně, jakož i celá koalice Spojených sil pro Prahu, nesouhlasíme s myšlenkou, že by měla v Praze prostřednictvím společnosti Pražská energetika proběhnout kontrola elektroměrů a skrze jejich odečet odhalit počet prázdných bytů v Praze. Přičemž v další fázi by mohla být na vlastníky takových bytů uvalena vyšší daň z nemovitosti,“ uvedl podle webu Pražský patriot Pospíšil v dopise, který rozeslal stávajícím koaličním partnerům.

Na sociálních sítích europoslanec Pospíšil označuje pirátský nápad už od minulého týdne jako špehování, nepřijatelný zásah do soukromí a útok na vlastnické právo. „Pokud Pirátská strana uzná naše argumenty za přijatelné, to znamená, že naše koalice nebude prosazovat program KSČM, budeme to tím považovat za vyřešené. Na druhou stranu musím říct, že v této věci nejsme připraveni na kompromis. Pokud budou Piráti dál trvat na špiclování soukromí a zasahování do vlastnictví, tak si budou muset najít jiného partnera,“ citoval Pospíšila server Aktuálně.cz.

Od volebního lídra uskupení Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL, LES a Demokraté Jana Kasla) jde o velmi tvrdé vyjádření. Vypadá to, jako by chtěl Pospíšil vytvořil tlak na jednotlivé subjekty v pražské koalici. Možná se jen snaží nasbírat body před blížícími se volbami do Evropského parlamentu, nebo využil Hřibovu pracovní cestu na Tchaj-wan a zkouší, co primátor vydrží.

Piráti se brání: Je to úplná hloupost

Hana Kordová Marvanová (STAN), která byla dvojkou Pospíšilem vedené kandidátky, je vyhrocenou situací překvapena. „Nevidím to jako něco vážného,“ uvedla pro Aktuálně.cz radní, která má v gesci také podporu bydlení. Primátor Hřib navíc kolegy uklidnil ještě před návratem do Prahy písemným příslibem, že vše vysvětlí.

Adam Zábranský (Piráti), který má v radě hlavního města na starosti právě bydlení, od začátku Hřibovu úvahu obhajuje. Podle něj je „úplná hloupost“, že by jejich strana navrhovala šmírování lidí přes elektroměry a závádění daně z prázdných bytů. „Pro Piráty je ochrana soukromí velmi důležité téma. Chceme pouze mít statistická data o tom, kolik je v Praze dlouhodobě prázdných bytů. Někteří lidé totiž říkají, že jednou z příčin nedostupnosti bydlení v Praze je právě velké množství spekulativně nakoupených bytů, které neslouží k bydlení. Chceme zjistit, jestli je to reálně problém,“ napsal Zábranský na facebookový profil.

PRE nedá nikomu data spojená s konkrétním bytem

Podle pirátského radního analýza, kterou má být pověřen kromě městské firmy PRE ještě Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), nepřinese data o jednotlivých domech a bytech, ale spíš údaje o spotřebě elektřiny v katastrech. Zábranský dodal, že taková data jednou za deset let sbírá také Český statistický úřad a že „chtít data o tom, kolik je ve městě dlouhodobě prázdných bytů, není žádná revoluce.“

Mluvčí PRE Petr Holubec pro Aktuálně.cz potvrdil, že už nyní pražská firma sleduje zatížení jednotlivých obytných celků a částí. Podle Holubce je společnost schopná poskytnout magistrátu přesnější údaje zaměřené přímo na byty, na základě nichž by se dalo podle nízkého odběru elektrické energie poznat, kolik je kde nevyužívaných nemovitostí. „Ale rozhodně nikdy nikomu nedáme data, která by si mohl někdo spojit s konkrétním bytem,“ upozornil mluvčí Holubec.

Piráti věří, že si Pospíšil s Hřibem celou věc v pátek vyříkají. Předseda hnutí Praha sobě a poslanec Jan Čižinský se navíc nápadu o sesbírání dat a případné dani z prázdných bytů nebrání. Pokud by šéf zastupitelského klubu byl zásadový a opravdu by nastal kvůli této mediální při rozkol magistrátní koalice, nabízí se „pravicové“ spojení TOP 09 a STAN s vítěznou ODS. Dohromady by však měly v 65členném zastupitelstvu jen 27 mandátů. Do hry by se tak mohlo vrátit hnutí ANO, které vládlo v minulém volebním období a nyní disponuje 12 zastupiteli.