Pospíšil chce být předsedou TOP 09, připravil by stranu na blížící se volby

Pokud europoslanec Jiří Pospíšil příští neděli vystřídá ve funkci předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, chce se soustředit v první řadě na přípravu komunálních a senátních voleb. Řekl, že za překážku pro vedení TOP 09 nepovažuje svoje angažmá v evropské politice. Existuje řada europoslanců, kteří úspěšně vedou politické strany, uvedl. Jako nejbližší příklad zmínil šéfa slovenské opoziční strany Svoboda a solidarita a europoslance Richarda Sulíka.

Kalousek, který spolu s čestným předsedou Karlem Schwarzenbergem stranu v roce 2009 založil, po ztrátách v nedávných sněmovních volbách oznámil, že nebude na sněmu funkci obhajovat. Svým odchodem chce umožnit společný postup pravicových stran. Vzhledem ke své historii v KDU-ČSL nechce být důvodem pro to, aby taková spolupráce nevznikla. U Pospíšila jako někdejšího místopředsedy ODS vidí stejný problém.

Pospíšil je nicméně zatím jediným kandidátem na nejvyšší funkci v TOP 09 s nominací z krajů. Oficiálně zájem o vedení TOP 09 oznámil počátkem listopadu na jednání pražské regionální organizace, která ho nominovala. "Do té doby jsem získal formální podporu z Plzeňského kraje, z Královéhradeckého kraje, severní a jižní Moravy. Od té doby ze Středočeského kraje, z Libereckého kraje a z Pardubického kraje," uvedl s tím, že i celý příští týden věnuje debatám v regionech.

"Je důležité, aby komunální a senátní volby pro nás dopadly dobře, abychom obhájili pozice, které máme," řekl. Je si vědom, že TOP 09 v některých krajích nemá příliš silnou základnu, chce proto pracovat na jejím navyšování a budování strany. Pozitivní podle něj je, že po volbách se do TOP 09 přihlásily dvě stovky nových členů. On sám má desítky reakcí od lidí, kteří chtějí vstoupit do TOP 09 a podpořit její program. "Jsou to lidé, kteří chtějí, aby TOP 09 dosahovala dvouciferných výsledků, to mne vede k optimismu," konstatoval.

S Kalouskem, který se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09, je Pospíšil v kontaktu. "Debatujeme o budoucnosti TOP 09 a ty schůzky jsou konstruktivní," uvedl.

Problém nevidí v tom, že jako europoslanec musí část svého času věnovat Bruselu. "Všichni předsedové politických stran vykonávají veřejné funkce, je to mýtus, že Brusel je někde a někde jinde jsme my," uvedl s tím, že mnoho europoslanců velice úspěšně vede politické strany. "Nám nejbližší případ je pan Sulík, lídr slovenské opozice, je současně europoslancem," konstatoval. Česká a bruselská politika se podle něj prolínají. "Není nic špatného na tom, že by proevropskou pravicovou stranu vedl europoslanec," uzavřel.

Do TOP 09 Pospíšil vstoupil až po říjnových volbách. S TOP 09 spolupracuje na různých úrovních několik let. Na kandidátce strany se loni dostal do krajského zastupitelstva v Plzeňském kraji a v roce 2014 do Evropského parlamentu.

Do předsednictva zatím regiony nominovaly senátora Tomáše Czernina a do funkce první místopředsedkyně poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Schwarzenberg na pražském zasedání TOP 09 uvedl, že by se mu v čele TOP 09 líbil místostarosta Prahy 11 Jakub Lepš, nebo někdo jemu podobný. Lepš v návaznosti řekl, že kandidaturu zváží. Nominaci sice nezískal, podle stanov ho však může přímo na celostranickém sněmu nominovat jiný člen strany. Kandidaturu na předsedkyni strany oznámila také bývalá pražská radní Ludmila Štvánová, ani ona nemá ale nominaci.

TOP 09 v celé republice získala ve sněmovních volbách jen 5,31 procenta hlasů, zatímco při minulých volbách ve spolupráci s hnutím STAN měla 11,99 procenta.