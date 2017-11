Šéfem Sněmovny byl zvolen Vondráček. V tajné volbě získal 135 hlasů

/PŘÍMÝ PŘENOS/ Předsedou Sněmovny zvolili poslanci jejího bývalého místopředsedu Radka Vondráčka (ANO). V tajné volbě získal 135 hlasů. Hlasovací lístky si vyzvedlo 197 poslanců. Proti Vondráčkovi se sešlo 14 hlasů, další dva byly neplatné. Dalších 46 poslanců svůj hlas neodevzdalo.

Vondráček je prvním předsedou Sněmovny, který není členem ODS nebo ČSSD. Před ním poslance vedlo sedm politiků, mezi nimi byla jen jediná žena.

Vondráčkovi dali hlas s největší pravděpodobností poslanci ANO, Pirátů, SPD Tomia Okamury a KSČM, podporu avizovali. Hlasy patrně neodevzdali členové bloku ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří tento postup předem ohlásili. Ze sněmovních počtů tak vyplývá, že proti Vondráčkovu zvolení mohli hlasovat poslanci ČSSD.

Vondráček uvedl, že si důvěry váží a udělá všechno pro to, aby ji nezklamal. Chce být, jak řekl, předsedou a reprezentantem všech. Vondráček také poděkoval poslancům, kteří se volby zúčastnili, a o "trošku víc" těm, kteří mu dali hlas. Ocenil rovněž práci bývalého předsedy dolní komory Jana Hamáčka (ČSSD), chtěl by na ni navázat. Po Hamáčkovi následně převzal řízení schůze.

Vondráček v evidentním žertu podotkl, že si půjde vyzvednout poštu. "Už tam na mě něco čeká," poznamenal. Nový předseda musí převzít žádost policie o vydání předsedy ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo, která je nyní v trezoru kanceláře šéfa dolní komory. Žádost musí předat mandátovému a imunitnímu výboru.

Předseda Sněmovny mimo jiné zastupuje Sněmovnu navenek, spolu s místopředsedy řídí sněmovní schůze, svolává je a postupuje prezidentu republiky k podpisu přijaté zákony. Funkce předsedy Sněmovny nabývá na důležitosti v okamžiku, kdy nově jmenovaná vláda ani na druhý pokus nezíská důvěru Sněmovny. Ústava stanoví, že v takovém případě jmenuje prezident předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.

Vondráček vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a před vstupem do politiky působil v Kroměříži jako advokát. Poslancem se stal v roce 2013 za hnutí ANO. Místopředsedou Sněmovny se stal letos v lednu. Nahradil Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která z dolní komory odešla v souvislosti se svým zvolením středočeskou hejtmankou.

Volbu šéfa Sněmovny doprovázela již od počátku bouřlivá debata. Rozproudil ji předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něho tajné hlasování ukáže, jaká většina ve Sněmovně chce podpořit chystanou menšinovou vládu předsedy ANO Andreje Babiše. Kalousek ji označil za projekt Babiše a prezidenta Miloše Zemana.

"Projekt Zeman - Babiš je nebezpečný, škodlivý a na hranici ústavního puče," prohlásil Kalousek.

Předseda Sněmovny byl podle Kalouska vždy reprezentantem většiny, která umožnila kabinetu vládnout. Navíc má po dvou neúspěšných pokusech o sestavení vlády právo navrhnout kandidáta na premiéra, kterým by mohl být potřetí Babiš. Pokud vznikne jednobarevná vláda a nebude usilovat o získání důvěry, Sněmovna podle něho ztratí kontrolní nástroje. "Budeme dobře placenou stafáží nekontrolovatelné moci," řekl Kalousek.

Pokud se po nějakém čase podaří vítězi voleb důvěru získat, od té chvíle ponesou odpovědnost za vládu ti, kteří ji umožnili. "Bude-li zvolen (Vondráček), pak vstoupíme do režimu opoziční smlouvy číslo dvě," řekl Kalousek. Předseda KSČM Vojtěch Filip to odmítl, Kalousek je podle něj "profesor demagogiky".

"Kdo podporuje vládu, se ukáže při hlasování o vyslovení důvěry," zdůraznil předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Piráti podobně jako SDP a KSČM avizovali, že Vondráčka podpoří, aby neblokovali fungování dolní komory. "Budeme konstruktivní opozicí a dostojíme tomu," uvedl Michálek. Vondráček by tak měl dostat v tajné volbě pohodlnou nadpoloviční většinu hlasů, podpořit ho chtějí i SPD a KSČM.

Piráti přesto požadovali, aby Vondráček vyjevil, jak bude ve třetí nejvyšší ústavní funkci postupovat a zda by případně navrhl trestně stíhaného na předsedu vlády. Také předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka žádal o Vondráčkovo sdělení, jestli by se zachoval jako reprezentant Sněmovny, nebo emisar a právní zástupce ANO. "Nemusí na mikrofon, třeba mi to může pošeptat do ouška," nabídl. Vondráček se zatím k odpovědím nedostal.

Michálek podotkl, že pokud by poslanci předsedu Sněmovny nezvolili, zablokovalo by se mimo jiné rozhodnutí, zda mají být Babiš a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek vydáni k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo, nebo ne. Navíc by dál vládl koaliční kabinet ČSSD, ANO a KDU-ČSL, který získal důvěru před čtyřmi lety, dodal Michálek.

Kolovratník poslance seznámil s organizací tajné volby. Všech 200 lístků je podle něho připraveno.