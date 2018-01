Babiš a Faltýnek před Sněmovnou. Zřejmě budou vydáni k trestnímu stíhání

Loni v září dolní komora oba poslance v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo ke stíhání vydala. Rozhodla zhruba po sedmihodinové, často bouřlivé debatě. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek obhajobou poslaneckého mandátu v říjnových volbách nabyli imunitu v plném rozsahu. Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Navzdory tomu, že Babiš a Faltýnek vinu popírají, uvedli, že vydáni ke stíhání být chtějí. Mandátový a imunitní výbor doporučil v úterý plénu, aby policejní žádosti vyhovělo.

Premiér Babiš při své dnešní obhajobě řekl, že "žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení". Zároveň uvedl, že je to objednávka něčí mafie, která tady kradla miliony.

Na jeho slova následně reagoval například poslanec ODS Pavel Blažek. "Jestliže říkáte, že v této zemi je možné objednat si trestní stíhání, už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství i za soudnictví. A co jste udělali pro to, aby to nebylo možné? Nic," podotkl.

Babiš se také ohradil proti zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která je nově součástí vyšetřovacího spisu. Opřel se do svého bývalého náměstka z doby, kdy byl ministrem financí, Lukáše Wagenknechta a do lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.

"Můj projev nemá za cíl změnit váš názor. Dobře vím, že budeme hlasovat politicky," řekl poslancům Babiš. Pokud by podle něho vzali v potaz všechny argumenty a využili zdravý rozum, určitě by pro vydání nehlasovali.

Poslanec ČSSD Ondřej Veselý (ČSSD) upozornil na to, že pokud by Babiš nebyl vydán, byl by stále podezřelý. "Věřím, že je i vaším zájmem, aby vaše jméno bylo očištěno," podotkl.

Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) a zpravodajka Kateřina Valachová (ČSSD) v úvodu zrekapitulovali dosavadní sněmovní projednávání policejní žádosti. Valachová řekla, že vyšetřovatel i státní zástupce ve výboru uvedli, že na ně nikdo politický tlak nevytvářel.

Faltýnek považuje své obvinění za naprostý nesmysl

Za naprosto nepodložené a za naprostý nesmysl označil místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek své obvinění v kauze Čapí hnízdo. Stíhán má být pouze proto, že je místopředsedou ANO, cílem je relativizovat výsledek ANO ve volbách, řekl. Kauzu označil jako "sračku". Zopakoval, že přesto bude hlasovat pro své vydání k trestnímu stíhání.



"Nic nezákonného jsem neudělal, a proto se nechci skrývat za poslaneckou imunitu," zdůvodnil Faltýnek svůj postoj. Chce být zároveň loajální ke svým dvěma spolupracovníkům ze ZZN Agro Pelhřimov, kteří byli v kauze obviněni a nemají poslaneckou imunitu.



Faltýnek řekl, že je podezřelý z toho, že údajně odstranil překážku pro spáchání trestného činu tím, že skryl identitu pravého vlastníka akcií firmy vlastnící Čapí hnízdo. Jediné, co ale podle svého názoru udělal, byl transparentní prodej akcií, prohlásil. Vyšetřovatel zatajil řadu věcí a jeho cílem je Faltýnka pouze diskreditovat, řekl předseda poslaneckého klubu ANO. "Nazývám to prostě sračkou. A velkou sračkou," uvedl ke kauze.



"Jsem bezprecedentně vystaven libovůli policejního komisaře, který chce stíhat moji osobu, aniž by k tomu měl jakékoli relevantní důkazy," prohlásil Faltýnek. Občan nemůže být stíhán pouze za to, že je blízkým spolupracovníkem jiného občana, poznamenal ke svému obvinění.



Faltýnek v rámci své řeči obsáhle citoval z vystoupení jiných poslanců k obvinění jiných zákonodárců. Poukázal také na to, že v Česku je ročně odškodněna tisícovka lidí za nespravedlivé stíhání, státem vyplacená suma se pohybuje kolem 80 milionů korun. Jako příklad uvedl bývalou poslankyni ANO a nynější eurokomisařku Věru Jourovou, která za nepotvrzené korupční obvinění dostala 2,8 milionu korun.

Na základě dosavadních postojů poslaneckých klubů i výsledku hlasování ve výboru se zdá, že pro Babišovo a Faltýnkovo vydání by se ve Sněmovně měl najít dostatečný počet hlasů. Hlasování proti avizovala pouze frakce hnutí ANO.