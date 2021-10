Dva poslance posílá do nové Sněmovny městská část Praha 2. Kromě starostky Jany Černochové (ODS) se totiž poslancem stal i její kolega z rady druhé městské části Michal Zuna (TOP 09). Podobně i Praha 5, kde starostku Renátu Zajíčkovou (ODS), doprovodí do dolní komory parlamentu místostarosta Prahy 5 Lubomír Brož (ANO 2011). A nejsou jediní, kdo zastupuje komunální politiku – poslanci se stali starostové Prahy 15 (Milan Wenzl – ANO 2011), Prahy 6 (Ondřej Kolář - TOP 09) a Prahy-Satalic (Milada Voborská – STAN). K nim patří například místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN).

Voborská se mezi šest poslanců koalice Piráti a STAN dostala díky preferenčním hlasům ze 16. místa kandidátky, dalším skokanem byl Hayato Okamura, který poskočil z 15. místa mezi 11 poslanců koalice Spolu a ředitel Pražského jara Roman Bělor, který byl na 11. místě kandidátky Pirátů a STAN.

Zvolení poslanci za Prahu



Spolu

Ing. Markéta Pekarová Adamová, 37 let, předsedkyně TOP 09, poslankyně

Mgr. Jana Černochová, 47 let, starostka MČ Praha 2

PhDr. Pavel Žáček Ph.D., 52 let, vysokoškolský pedagog, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., 77 let, lékař

Mgr. Ondřej Kolář, 37 let, starosta MČ Praha 6

Mgr. Hayato Okamura, 54 let, tlumočník a průvodce

Marek Benda, 52 let, politik

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA, 52 let, lékař, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN

Mgr. Renáta Zajíčková, 54 let, starostka MČ Praha 5, pedagog

Michal Zuna, 39 let, radní pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2

PharmDr. Petr Fifka, 54 let, farmaceut, zastupitel hlavního města Prahy



Piráti+STAN

PhDr. Olga Richterová Ph.D., 36 let, 1. místopředsedkyně Pirátů, poslankyně, odbornice na sociální politiku, překladatelka

Mgr. Jan Lacina, 51 let, místostarosta MČ Praha 6, producent, scenárista, režisér, místopředseda představenstva v Obecním domě

doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc., let, právník, vysokoškolský učitel

Mgr. Milada Voborská, 49 let, starostka MČ Praha-Satalice, editorka

Ing. Roman Bělor, 63 let, ředitel festivalu Pražské jaro

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, 32 let, předseda poslaneckého klubu Pirátů, právník se zaměřením na otevřenost veřejné správy a justice



ANO

Ing. Patrik Nacher, 46 let, poslanec PSP ČR, provozovatel serveru www.bankovnipoplatky.com

prof. MUDr. Věra Adámková CSc., 66 let, lékařka

Robert Králíček, 44 let, poslanec PSP ČR

Ing. Lubomír Brož, 55 let, místostarosta MČ Praha 5

Milan Wenzl, 62 let, starosta MČ Praha 15



SPD

Mgr. Jiří Kobza, 65 let, poslanec, diplomat