Pražan Miloslav Černý se čištěním objektů od sprejů a barev už několik let živí. Proto, když viděl, že je Karlův most zohyzděn dílem sprejerů, neváhal a pískovec očistil vysokotlakým proudem páry. I když zbytky barvy na pilířích zůstaly, památku podle odborníků nepoškodil. Kameny se ale budou muset odborně dočistit.

Karlův most v polovině července posprejovali nápisy o rozměrech pět krát dva metry dva němečtí mladíci, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor.

Není to ale poprvé, co vandalové páchali na pražských památkách škody. „Za první pololetí letošního roku jsme zadrželi 75 osob, z toho 15 cizinců. Podezřelí byli ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci, kam spadá i vandalismus a nelegální sprejování,“ uvedla mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová.

České děti, vzepřete se

Letos v březnu například čmáral třiatřicetiletý muž v maskáčové bundě na sochu sv. Václava na Václavském náměstí. Přeskočil řetěz pod sochou a na podstavec fixou napsal: „České děti, vzepřete se“. Pražským strážníkům k zadržení pachatele stačila necelá půlminuta. Měl smůlu, že okolo projížděla zrovna hlídka policie. U sebe kromě černého fixu měl pepřový sprej a nůž. Při dechové zkoušce pak nadýchal 1,3 promile.

Před dvěma lety v září „ozdobil“ sochu sv. Františka na Karlově mostě osmačtyřicetiletý cizinec arabským nápisem, který v překladu znamenal „svatý František“.

V únoru 2016 pro změnu posprejoval kamenné zábradlí Karlova mostu neznámý sprejer. Podchod v Divadelní ulici, která je součástí budovy Národního divadla, si v prosinci 2014 vybral pro své „dílo“ japonský turista.

O dva měsíce dříve pak na budově Národního divadla řádila i dvojice mladých Francouzů, která na něm vytvořila černým sprejem několik obrazců.

Pražské památky musí podle památkového zákona chránit před poškozením jejich vlastník. Instalovat do ulic více kamer ale magistrát neplánuje, jejich stav je již limitní. „Je to trochu smutná otázka, když se musí zabezpečovat ochrana našeho kulturního dědictví. V lidech by se měl pěstovat kladný vztah ke kultuře naší země už od raného věku,“ řekl ředitel odboru památkové péče magistrátu Jiří Skalický.