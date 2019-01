Praha – Zamračenou tvář bude mít legendární Posázavský pacifik, který od soboty začne během víkendů a svátků vozit výletníky z Prahy do Čerčan. V jeho čele bude jezdit legendární lokomotiva řady 749, mezi železničáři a milovníky vlaků přezdívaná právě „zamračená".

Posázavský pacifik. | Foto: České dráhy

Tyhle mašiny, kvůli tvaru čela připomínajícího ženské poprsí známé také pod označením bardotka, již České dráhy do pravidelného provozu nenasazují – jedna z nich, naleštěný stroj 749.121 vyrobený roku 1968 v pražské firmě ČKD, ovšem opět začne vozit cestující právě na Posázavském pacifiku.

Osobní vlaky budou z hlavního nádraží vyjíždět o víkendy a během svátků

A ač je tahle lokomotiva už vlastně seniorkou, je v té nejlepší kondici. „Po opravě a prohlídce se v tomto týdnu uskutečnila zkušební jízda," řekl ve čtvrtek Deníku Petr Šťáhlavský z ústředí Českých drah. Člen představenstva Českých drah pro techniku, servis a majetek Miroslav Kupec slibuje, že bardotka bude k vidění víkend co víkend – pokud se neobjeví zásadnější závada, s nimiž se u starších strojů musí počítat. „Na trati bude nepřehlédnutelná i nepřeslechnu­telná; je to unikátní stroj, za kterým se do Česka sjíždí železniční nadšenci i ze světa," upozornil Kupec.

Osobní vlaky s bardotkou v čele budou z pražského hlavního nádraží vyjíždět vždy v sobotu, v neděli a během svátků – rovnou tedy i v pondělí. Odjezd je v 9.22, do Čerčan vlak jedoucí přes Vrané nad Vltavou, Davli a Týnec nad Sázavou dorazí v 11.06.

Bardotka bude tahat soupravu tradičních patrových vozů

První sobotní jízda přinese v Čerčanech unikátní možnost prohlídky lokomotivy – a to i s odborným výkladem pracovníků pražského depa, kteří již odstavenou mašinu dali znovu dohromady. „Na zpáteční cestu do Prahy se vlak vydá v 15.36 – a na hlavní nádraží přijede v 17.35, doplnil Filip Drápal z organizace Ropid.

Bardotka bude ve své nové roli tahat soupravu tradičních patrových vozů, které na této trati zajišťují víkendový provoz již léta. Ostatně – i provoz bardotek má na téhle trase tradici. To potvrzuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která jako obyvatelka Benešovska má na jejich jízdy osobní vzpomínky.

Objednavateli veřejné dopravy jsou magistrát i hejtmanství

„Jedinečný zvuk se nedal přeslechnout – a mohly se podle nich řídit hodinky," zavzpomínala politička. Přikyvuje i náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), podle jehož slov technické zajímavosti lákají na výlet stále více lidí.

„V rámci Pražské integrované dopravy chceme především moderní vlaky, ale na výletních spojích v Posázaví má místo i tato lokomotiva, která byla v historii s touto tratí silně spojená," poznamenal. Oba přitom nehovoří jako nezúčastnění diváci. Magistrát i hejtmanství jsou totiž objednavateli veřejné dopravy – a tyto vlaky patří do její pravidelné sítě.