Poruchy trakčního vedení komplikují železniční dopravu v Praze

Ten, kdo chtěl jet včera vlakem do Prahy ve směru od Benešova a Vraného nad Vltavou, buď nedorazil do cíle své cesty včas, nebo musel hledat náhradní dopravu. Některé spoje byly zcela zrušeny, jiné nabíraly zpoždění až půl hodiny. Provoz linek do Benešova, Čerčan a Dobříše totiž komplikuje rozsáhlá porucha trakčního vedení, která potrvá nejméně do 11. března. Vedení je ale poměrně nové, podle Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) byla příčinou problému nárazová porucha.

V úseku mezi Prahou hlavním nádražím a Prahou-Vršovicemi je trakční vedení staré deset let, SŽDC tedy vylučuje jako důvod problémů nedostatečnou údržbu, či zastaralost infrastruktury. Oprava na jedné ze čtyř traťových kolejí bude podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše probíhat do 11. března. Termín se ale může změnit. Zimní přestávka stavby koridoru končí. Ve Vršovicích začala demontáž kolejí Přečíst článek › První problémy nastaly v pondělí po poledni, kdy vlaky začaly nabírat zpoždění. Včera byly všechny vlaky na linkách S8 a S88 mezi úseky Praha-Vršovice a Praha hlavní nádraží do 20.00 odřeknuty. Od včerejších 19 hodin jezdí v celé trase pouze osobní vlak 9020 z hlavního nádraží do Čerčan a zpět. Vlaky jezdily přes Malešice Včera dopoledne nejezdily vlaky linky S9 také mezi hlavním nádražím v Praze a Říčany. Vlaky ve směru do Benešova u Prahy přes Hostivař musely také jezdit odklonem přes Malešice mimo Vršovice a Strašnice. Problémy provázely tento úsek trati i dnes ráno. Nejedná se ale o první poruchu, která v posledních měsících zkomplikovala vlakovou dopravu v Praze. Například začátkem února kvůli poruše v pražském depu, kdy do trakčního vedení nešla elektřina, nevyjelo hned několik souprav příměstských linek do Berouna, Kolína a Kralup nad Vltavou. Nový vlak na pražských kolejích. Mravenec zahájil zkušební provoz Přečíst článek › Další komplikaci způsobilo mrazivé počasí, na které dráhy nebyly připravené. Kvůli námraze na vedení také České dráhy odřekly osobní vlak na trase z Českého Brodu do Prahy. I když se problém tehdy do sedmi hodin večer podařilo vyřešit, některé spoje stále nabíraly zpoždění. Například na trase z Řevnic do Prahy i po několika hodinách chyběla jedna souprava. Podobné problémy se hned několikrát objevily i loni v listopadu. Porucha vyřadila z provozu Masarykovo nádraží skoro na celý den, vlaky tehdy musely vyjíždět také z jiných stanic. Po semmeringu pojedou ranní vlaky až do centra Prahy, zlepší se přípoje Přečíst článek ›

Autor: Pavel Kopecký