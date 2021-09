Josef Hlávka čerpal inspiraci pro budovu porodnice ve významných evropských porodnicích v Bruselu, Paříži a Vídni. Prostudoval i dostupnou lékařskou literaturu o porodnictví. Chtěl, aby projekt a jeho následná realizace co nejlépe vyhovovaly svému účelu. Jeho architektonické řešení obsahovalo řadu inovativních prvků. Při své práci myslel i na šlechtické a měšťanské dcerky, které přišly do jiného stavu neplánovaně. Pro ně nechal zřídit dvě luxusní tajná oddělení se zvláštními vchody, kde mohly porodit v tajnosti.

Vedení nemocnice stavební projekt v neděli symbolicky předalo ministerstvu zdravotnictví. Při té příležitosti byla na nádvoří porodnice odhalena bronzová socha architekta stavby, Josefa Hlávky. Od narození autora významných pražských staveb letos uplynulo 190 let. Dílo sochaře Josefa Václava Myslbeka porodnici darovala nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlákových.

Z oslavy 140 let porodnice U Apolináře v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

