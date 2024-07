Milan Holakovský dnes 08:51

/VIDEO/ Málokterému miminku se přihodí, aby u jeho příchodu na svět asistovaly hned dvě policejní hlídky. Realitou se to v Praze stalo ve středu 24. července, kdy ráno volal na tísňovou linku 158 muž vezoucí manželku do porodnice. Ona má silné kontrakce a vypadá to, že rodit bude každým okamžikem, ohlásil operátorce – přičemž s odkazem na zácpy v ulicích netajil obavy, že by do porodnice nemusel stihnout dojet včas. Potřebuje tedy pomoc…