Vychází přitom ze zkušeností ze svého okolí. „Syn mé sestřenice nezvládal celodenní online výuku, a nakonec skončil na jiné škole, kde prvňáčky tolik nezatěžovali. Kamarádky dcera zase ob týden chodila do karantény nebo izolace, takže si doteď plete písmenka a nemá základní školní návyky.“ Oslovené pedagogicko-psychologické poradny přiznávají, že rodiče, kteří k nim přicházejí, se nejvíce bojí toho, že výuka od září nebude fungovat prezenčně.

Obavy rodičů? Online výuka i respirátory ve třídách

„Necítí se kompetentní k tomu, aby své děti učili základy psaní, čtení a počítání. Bojí se toho, že si děti vytvoří ke škole špatný vztah, který se s nimi potáhne dále. A jednou z obav bylo také nošení respirátorů ve třídách,“ popsala pro Pražský deník Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Praha.

Za poslední dva roky zaznamenala její poradna enormní zájem rodičů o odklad školní docházky právě v souvislosti s pandemií. Důkazem, že pedagogicko-psychologické poradny v Praze a ve Středočeském kraji již několik týdnů praskají ve švech, je i nemožnost od některých z nich získat informace.

„Váš zájem o naši práci nás těší, ale jsme tak vytíženi, že nemáme čas ani sílu dělat ještě něco navíc,“ řekla Helena Hudečková, ředitelka Pražské pedagogicko-psychologické poradny.

Prodloužení dětství

Podle psychologů by odklad školní docházky neměli rodiče chápat pouze jako administrativní krok k odložení školní povinnosti, jako ‚prodloužení dětství bez povinností‘.

„Měli by ho naopak brát jako čas pro kompenzaci a stimulaci. V současné době je odklad školní docházky chápán také jako prevence specifických poruch učení. Jedná se o variantu pomoci, kdy dítě jeví známky nezralosti, nebo je školsky nepřipravené, což by způsobilo, že by nebylo schopno zvládnout nároky, které na něj klade povinná školní docházka, což by negativně ovlivnilo jeho úspěšnost ve škole,“ popsala Jarolímková.

Zvýšený zájem o odklad školní docházky ze stran rodičů zaznamenala i Erika Bartová z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje.

Malá slovní zásoba

„Počet žádostí o odklad školní docházky ze stran rodičů oproti minulým rokům narůstá. Aktuálně mají rodiče největší obavy z distanční výuky, nároků na domácí přípravu i na ně samotné, obávají se, že jejich dítě není na školu vzhledem k dopadům pandemie dostatečně připravené. Za zvýšeným zájmem však vidím i nástup silnějších populačních ročníků.“

Bartová popisuje, že se se svými kolegy setkává u dnešních dětí hlavně s tím, že je pandemie negativně ovlivnila v oblasti sociálních kontaktů a zkušeností. „Pandemie také ovlivnila jejich emoční vyzrálost, která je důležitá mimo jiné pro rozvoj slovní zásoby.“

A v jakých případech by psychologové doporučovali rodičům zvážit odklad školní docházky? Pokud je dítě například nesoustředěné, neklidné, přebíhá od jedné činnosti k druhé, je nesamostatné, neumí se podřídit autoritě, je přecitlivělé až plačtivé nebo špatně navazuje kontakt s vrstevníky.