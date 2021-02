S manželem Tomášem prožila devětatřicetiletá Karolína dvanáct let. Cestovali, radovali se ze života. A vyplnil se jim i jejich největší sen - narodili se jim dva zdraví synové Péťa a Jiřík.

Až díky poradně Vigvam dokázala Karolína vysvětlit dětem, že jejich tatínek je po smrti. | Foto: Archiv

Pak se ale stalo něco nečekaného, co Karolínu srazilo na kolena. Byla na mateřské s tehdy ročním Jiříkem, pětiletého Péťu vezl Tomáš do školky. Ráno se po snídani rozloučili. Vypadalo to, že to bude den jako každý jiný. Ale nebyl…