Poprvé od roku 1990 bez magistrátu. Landovský: ČSSD je v Praze v těžké krizi

Sociální demokracie je v metropoli v krizi, kterou bude náročné překonat. ČTK to řekl neúspěšný sociálně demokratický kandidát na primátora Jakub Landovský. Problémem strany v metropoli je podle něj mimo jiné nedostatečně aktivní členská základna. ČSSD se v letošních komunálních volbách poprvé od roku 1990 nedostala do pražského zastupitelstva a pohořela i na radnicích městských částí.

"Sociální demokracie v Praze se nedostala ani na jednu radnici ani do zastupitelstva hlavního města, což je samozřejmě drtivá prohra," uvedl Landovský. Doplnil, že ČSSD má v Praze zhruba 2000 členů, a pokud by každý oslovil osm lidí, strana by bez problémů překročila pětiprocentní práh pro zvolení do zastupitelstva.

"Je to dané tím, že ta značka místo aby táhla, tak prostě nepřitahuje. V Praze to není o jednom tématu, ani o jednom člověku," míní. Fakt, že strana pohořela ve všech městských částech, podle něj dokazuje, že jde o hlubší problém. "Ukazuje to, že značka sociální demokracie je minimálně v Praze v těžké krizi, kterou bude docela obtížné překonat," míní syn slavného herce a disidenta Pavla Landovského, zvaného "Lanďák".

"Já osobně jsem věnoval kampani opravdu maximum energie, invence a času a přesvědčil jsem opravdu hodně lidí," řekl mladý "Lanďák" a dodal, že o tom svědčí i počet preferenčních hlasů, které obdržel.

Do budoucna podle Landovského sociální demokracie musí pracovat na aktivní členské základně, profilaci strany pro cílového voliče, kterým je střední třída a zaměstnanci, a také na hledání atraktivních témat. Landovský zároveň poděkoval všem voličům, kteří straně dali hlasy, a poblahopřál vítězům voleb. "Budeme velmi bedlivě sledovat, jak bude nová koalice na magistrátu plnit svoje sliby," řekl.

Ve volbách na pražský magistrát v roce 2014 dostala sociální demokracie 10,4 procenta a získala osm mandátů v 65členném zastupitelstvu. Poslední čtyři roky byla strana součástí pražské vládní koalice, její zástupci měli v radě na starosti dopravu, sociální služby či školství. Letos volební zisk ČSSD ve volbách na magistrát nedosáhl ani tří procent.