O plánu na obnovení původního tramvajového spojení (mezi pankráckou vozovnou a Budějovickou už dříve tramvaje jezdily, ale jinudy) mluvil primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) už před časem. Po návratu tramvají na Václavské náměstí patří tento projekt mezi priority hlavního města. Pod chystanou tratí sice vede linka C, avšak podle radního Scheinherra má povrchová alternativa podzemní dopravy smysl. „Stanice Pankrác navíc bude přes rok uzavřená, až se začne stavět metro D a je potřeba řešit kapacitní náhradní dopravu,“ řekl v lednu Scheinherr.

Firma Ropid organizující městskou hromadnou dopravu v metropoli a okolí souhlasí, že nová tramvajová trať pomůže předešvím při plánované uzavírce stanice Pankrác, k níž dojde při výstavbě metra D. Podle městskou radou schváleného dokumentu má výluka začít už v roce 2021. S budováním tramvajových kolejí směrem na Budějovickou se přitom počítalo až mezi lety 2025 až 2027. Praha však hodlá termín posunout, první cestující by se mohli svézt už za pět let.

Starší studie nevyhovují

„Ale podmínkou je urychlení stabilizace technického řešení podrobnou studií během roku 2019. Součástí má být i koordinace s přípravou výstavby metra D včetně návrhu definitivních zastávek Pankrác nebo variantní řešení uličního profilu v ulici Budějovická nebo obratiště tramvají 'Budějovická',“ píše web Zdopravy.cz.

„Již existující práce z roku 2007 nevyhovuje z hlediska současných požadavků na veřejný prostor,“ uvádí magistrátní dokument. Detailnější materiál z dílny Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha), který vznikl před osmi lety, zase nepočítal se stavbou metra D.

Tři zastávky

Navržená trať vytváří základ pro napojení na budoucí tzv. Jižní tramvajovou tangentu, součástí této tangenty bude mimo jiné i nový Dvorecký most, jehož investorská příprava probíhá. Má mít tři zastávky: Pankrác (přestup na metro C + D), Zelená Liška a Budějovická s přestupem na „céčko“. Délka tramvajové trasy je podle plánů jeden a půl kilometru. A cena? Odhadem 704 milionů korun. „Je nutné počítat se zpřesněním této sumy dalšími stupni projektu,“ upozorňuje pražský magistrát.

Jak píše web Zdopravy.cz, původní trasa na Budějovickou vedla zhruba dnešními ulicemi 5. května, Budějovická a Jihlavská ke koncové smyčce na Kačerově. Trať skončila v sedmdesátých letech minulého století. K opravě trati má dojít už letos, jde o součást celkové revitalizace oblasti kolem stanice Pražského povstání.

Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze počítá kromě dvou výše zmíněných projektů rovněž s prodloužením z Kobylis do Středočeského kraje. Připravuje se také spojení z Modřan do Libuše nebo Barrandova do Slivence. Prodloužena bude i trať z Divoké Šárky na Dědinu. V zásobníku projektů je například spojení mezi Podbabou a Bohnicemi přes Tróju, takzvaná Severní tramvajová tangenta. Už v roce 2022 chce město stavět tramvajovou trať z Podbaby do Suchdolu za 1,6 miliardy korun. V budoucnu možná budou moci Pražané jezdit tramvají také z Malovanky na Strahov nebo od vinohradských hřbitovů na Sídliště Malešice.