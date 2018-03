Pomoc někdy nadělá víc škody než užitku

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy mívají na jaře napilno. Vysoké procento zvířat v ohrožení tvoří právě jarní mláďata. Nezanedbatelná část z nich je ale z přírody odnesena zcela zbytečně.

Blíží se jaro a Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, kterou spravují Lesy hl. m. Prahy se chystá na nejnáročnější období roku. Z 4.134 živočichů, které v loňském roce přijala, tvořila skoro 44 procent mláďata. Ptáčata a mláďata savců sem lidé donesli s tím, že jsou opuštěná.

Jedná se o odkládací typy mláďat

Hlavně malí zajíci, kteří se rodí už v únoru a květnová srnčata, vzbuzují v lidech dojem, že jsou sama a potřebují pomoc. To je ale zásadní omyl! Patří totiž mezi takzvané odkládací typy mláďat. Většinu času tráví na jednom bezpečném místě sama bez matky, která se k nim pravidelně vrací několikrát za den či v případě zajíců 1–2krát za noc, aby je nakojila. Po zbytek doby je nechává o samotě, aby k nim zbytečně nepřilákala predátory.

V trávě nebo pod keřem na ně narazíte protože zajíci ani srny nemají nory ani jiné zvláštní úkryty, v nichž by se mláďata skryla. Když se mládě nehýbe a tiše se krčí k zemi, je všechno v pořádku a vy byste měli co nejrychleji prostor opustit. Vaše pomoc je na místě až ve chvíli, když píská protože je hladové a hledá matku, plazí se či pobíhá za lidmi a psy.

Jen se učí létat

Ani u ptáčat se nespletete. Opeřené ptáče, které skáče a pobíhá, se jen pod diskrétním dohledem rodičů učí létat. Zcela určitě má naopak problémy mládě, které je málo opeřené, někdy má ještě zavřené oči a není schopné poskakovat. Tady hrozí nebezpečí, že brzy prochladne nebo je napadne predátor.

Ani ptáčata, ani jiná mláďata by si lidé v žádném případě neměli nosit domů a pokoušet se o ně sami postarat. Jenom neprodlená odborná pomoc, jim dá šanci na přežití a návrat do volné přírody. Každý, kdo nalezne mládě volně žijícího živočicha, které opravdu potřebuje pomoc, by měl zavolat do nejbližší záchranné stanice a poradit se s odborníky, jak v konkrétní situaci nejlépe postupovat.

„Až polovina z mláďat končí v záchranné stanici zbytečně, kvůli dobré vůli lidí, kteří je z přírody donesou v domnění, že potřebují pomoci. Proto apelujeme na všechny, aby pečlivě uvážili, zda nalezené osamocené mládě skutečně potřebuje lidskou pomoc. A pokud již zvíře z přírody odeberou, aby zajistili jeho včasné doručení do záchranné stanice a nepokoušeli se o ně starat doma,“ říká radní hl. m. Prahy Jana Plamínková. Lidé mohou kdykoliv volat na nonstop linku záchranné stanice: 773 772 771.