Anketa: Co očekáváte od příštího vedení Prahy v oblasti dopravy?

„Září je těžký měsíc pro všechny rodiny, které musejí vše platit minimálně na čtvrt roku. Tato cílená pomoc je určená pro všechny, komu zbývá na den a osobu méně než dvě stě korun. Ať se lidé v této situaci nebojí požádat ředitele škol o pomoc a oni je už nasměrují,“ apeloval lídr hnutí Praha sobě Jan Čižinský, podle kterého je připravená pomoc konkrétní a velmi jednoduše získatelná.

Čižinského stranický kolega a náměstek primátora pro městský rozpočet Pavel Vyhnánek pak zdůraznil, že jedna domácnost takto může ušetřit za školní rok až 50 tisíc korun.

Pražská ODS označila tuto podporu „potřebných“ v době ekonomické krize za nedostatečnou a opomíjející zásadní skupiny obyvatel – seniory, invalidní penzisty, středoškoláky od 15 do 19 let a samoživitele z neúplných rodin. Na čtvrtečním zastupitelstvu proto pražští zastupitelé odhlasovali úpravu původně navrženého balíčku pomoci.

„Jsem moc rád, že se pomoc Pražanům rozšíří i na další skupiny obyvatel Prahy. Dostane se tak i na seniory, hendikepované a rodiče samoživitele. Díky tomu, že se k nám přidali další zastupitelé, se povedlo prosadit i podporu sportovních aktivit dětí a mládeže, což je další velmi důležité téma, na které hnutí ANO dlouhodobě upozorňuje,“ doplňuje Ondřej Prokop, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO.

Podle zastupitelky a starostky Prahy 2 Alexandry Udženije (ODS) přichází pomoc pozdě. „Pomoc seniorům má přijít přes Fond solidarity, který začne 1. ledna 2023. Já se tedy ptám, co budou senioři dělat, když už teď mají problém. Co budou dělat do toho ledna? Jsem pro to, aby se nastavil systém, který by seniorům na hranici chudoby vyplatil pomoc hned,“ řekla při svém projevu.

Pavel Vyhnánek připomíná, že původní balíček pomoci odhlasovalo ve formě záměru celé červnové zastupitelstvo včetně opozice. Samotná implementace balíčku podle Vyhnánka nebyla možná před setkáním zastupitelů, které je první po prázdninové pauze a poslední v tomto volebním období.

Podle pražské ODS nicméně není nač čekat. „Vedení Prahy mělo tři měsíce, aby připravilo cílenou pomoc potřebným a už při jejím startu zapomnělo na ty skupiny, které si ve své důvodové zprávě samo vytyčilo,“ konstatovala pravicová strana v tiskové zprávě.