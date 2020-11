Podle plánů mělo její rozebrání zabrat přibližně dva týdny. Trvat bude ale déle. „Bylo totiž zjištěno, že se pod sochou nachází více betonu, než se původně předpokládalo,“ sdělil Pražskému deníku mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich. O dalších krocích rozhodne rada městské části.

Hannich však ujistil, že původní záměr srovnat terén, zavézt jej hlínou a vytvořit standardní parkovou úpravu, stále platí. Práce si měly vyžádat z radniční kasy necelý milion korun. Nyní se ale dá očekávat, že částka bude pravděpodobně vyšší.

Radnice se omlouvá za hluk

Na místě vyroste památník osvoboditelům Prahy z 2. světové války. O jeho podobě zatím nebylo rozhodnuto. „Rádi bychom na realizaci pomníku vypsali architektonicko-urbanistickou soutěž,“ sdělil místostarosta Jan Lacina (STAN) s tím, že soutěž bude dvoukolová, hlásit se mohou dvojice architektů a výtvarníků, případně i celé tvůrčí týmy.

„Soutěž by měla probíhat v první polovině příštího roku a z větší části by ji mělo financovat právě hlavní město, neboť na to má zřízen speciální fond a v něm už několik let nevyčerpané prostředky ve výši více než 100 miliónů korun,“ řekl Lacina. Radnice se zároveň veřejnosti omlouvá za hluk spojený s probíhajícími demoličními pracemi.