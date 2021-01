Kapacita některých nemocnic se dostává na hranu svých možností. Není proto divu, že na čtvrteční konferenci ministerstva zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) padlo téma oživení polní vojenské nemocnice v pražských Letňanech.

Výstavba polní nemocnice v Letňanech je už skoro hotová. | Video: Armáda ČR

„Je zvažováno spuštění záložní nemocnice, je to ale jako jeden z posledních kroků. Pokud by to bylo potřeba, je možné jí spustit v průběhu dnů. Pokyn k tomu ale zatím dán nebyl,“ oznámil ve čtvrtek Blatný.