Majitel výstaviště Pavel Sehnal nabídl v dopise ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) prodloužení pronájmu, zmenšení plochy a snížení nájmu o dvě třetiny. Uvedl to server Seznam Zprávy.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila loni koncem října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Vyrostla v halách letňanského výstaviště, pomoc v ní mohlo podle plánů dostat 500 pacientů. Nakonec nebyla aktivována.

Likvidace započala už v pondělí

Fakultní nemocnice Bulovka, pod kterou zařízení spadalo, vyčíslila náklady na nájem, energie a další služby na téměř 100 milionů korun. Důvodem ukončení provozu nemocnice byla finanční náročnost. K rozhodnutí o zrušení podle Blatného vedlo i to, že personál se přednostně posílal do stávajících nemocnic.

Třítýdenní výpovědní lhůta vyprší 19. února. Armáda s likvidací nemocnice začala v pondělí, od té doby z areálu podle Dvořákové odvedla 95 procent svého těžkého vybavení jako například stany nebo většinu kontejnerů. Na výstavišti stále zůstávají sanitární kontejnery, sklady a manipulační technika.

Nemocnice by se prý ještě úplně rušit neměla

Na odvozu se podílelo šest desítek vojáků. Nyní je v areálu tříčlenná směna. Další vybavení armáda bude odvážet 11. února. Do té doby se z čistírny vrátí lůžkoviny, kterí do ní byly poslány na dezinfikování. Vojáci je posléze odvezou do skladu Správy státních hmotných rezerv do Opavy. Na místě také pracují zaměstnanci firmy Linet, kteří balí 500 zdravotnických lůžek. První by měla být z Letňan odvezena v sobotu.

Svou činnost v letňanské nemocnici dnes ukončili pražští hasiči, kteří při jejím postavení u výstupu z lůžkové části vybudovali stanoviště dekontaminace. Sloužit mělo k očistě všech zdravotníků, pomocného personálu a vybraného materiálu.

Pokud by byla nemocnice aktivována, zařízení by obsluhovali nepřetržitě minimálně čtyři hasiči, sdělil médiím v tiskové zprávě mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Na přípravě stanoviště i jeho deaktivaci se podle mluvčího podílela asi dvacítka pražských hasičů.

Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že Sehnal nabídl Blatnému, aby se velikost polní nemocnice zmenšila a sestěhovala do jednoho místa, což by vedlo ke snížení nájemného o dvě třetiny či více. Nemocnice by se podle něj ještě neměla rušit, protože počet nakažených neklesá. O nabídce mluvil s poradcem premiéra Romanem Prymulou, který podle něj myšlenku podpořil.