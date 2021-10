Úlohou loni založeného Pražského inovačního institutu je propojovat vzdělávání, veřejný prostor a podnikání v Praze. „Chceme se profilovat jako zcela apolitická organizace, která zaměstnává odborníky a je prospěšná městu a jeho obyvatelům. To je naším cílem a pevně věřím, že se nám to podaří vybudovat,“ prohlásil Kartous.

Kartous odmítá, že by po něm vedení pražských Pirátů požadovalo trafiky pro své členy a sympatizanty. „Ze strany České pirátské strany jsme nezaznamenali žádný tlak nebo požadavky, například na zaměstnávání jejich členů. Nevíme ani, zda v Pii pracují lidé z jiných politických stran,“ reagoval ředitel a připomněl, že zaměstnavateli nepřísluší zjišťovat politickou příslušnost.

Pii založil a do jmenování Kartouse vedl Tomáš Šídlo, zastupitel za Piráty v Praze 6. „Tomáš Šídlo v Pii působil do konce roku 2020, spolupráci s ním jsme ukončili po vzájemné dohodě. Podle našich informací není člen Pirátů, ale registrovaný příznivec,“ uvedl Kartous.

V Pii už podle Kartouse nepracuje ani Daniel Mazur: „Skončil na vlastní žádost kvůli kandidatuře do poslanecké sněmovny. Jeho odchod považujeme za citelné personální oslabení.“

„Pražský inovační institut financovaný z městských a evropských peněz má za cíl rozvoj Prahy. Spíš to ale vypadá, že se stal teplým místečkem pro nezaměstnané nebo odvolané Piráty,“ napsal před časem Prokop.

