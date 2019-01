Praha - Tisíce obyvatel Břevnova, Střešovic, Libně i dalších čtvrtí hlavního města právem tonou v obavách. Jejich noční můra nese jméno Blanka. Čeho se dočkají poté, co se nejdražší, nejdelší a nejproblémovější městský tunelový komplex v Evropě otevře řidičům? Netuší. A ani tušit nemohou. Nikdo jim nebyl schopen dát relevantní odpověď. Proč? Protože netuší ani ti, kteří by měli vědět.

V uplynulých dnech hned dva vrcholní představitelé hlavního města připustili, že dosud neexistuje žádný konkrétní plán, jak naložit s povrchovou dopravou po otevření Blanky. Náměstci primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a Matěj Stropnický (Trojkoalice) z toho celkem logicky viní předchozí politické reprezentace, které „problém alibisticky valily před sebou."

Další skandální odložení spuštění tunelu do zkušebního provozu paradoxně přišlo vhod. Vedení Prahy tím získalo drahocenný čas k dobru. Nezbytná dopravní opatření jsou ale i za minutu dvanáct jen na papíře. „Neexistuje ani harmonogram," upozornil Dolínek. Připravuje ho pracovní komise," dodal. „Praha není připravena. Není jasné, co se bude dít," sdělil Stropnický.

Všechny minulé politické reprezentace, které měly co do činění s tunelem Blanka, ponesou spoluzodpovědnost za případné zhoršení životních podmínek tisíců Pražanů po otevření obří dopravní stavby. Především těch, kteří žijí v okolí ústí tunelu, kde scházejí kapacitně odpovídající navazující komunikace. Shodují se na tom stávající náměstci primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a Matěj Stropnický (Trojkoalice).

Kam s náporem aut?

Přestože stavba Blanky otravuje žití v hlavním městě už od roku 2007 a první auta do ní měla vjet v roce 2011, nikdo věcně odpovědný nebyl dodnes schopen jednoznačně říci: taková a taková doprovodná dopravní opatření v povrchové dopravě bude nutné do konkrétního data realizovat. Byť budou sebevíc nepopulární.

Černého Petra si vytáhl náměstek pro dopravu Dolínek. Právě on, i když osobně donedávna neměl s Blankou mnoho společného, musí za minutu dvanáct ohlásit kam s náporem aut, který Blanka přitáhne do Libně, Střešovic, Břevnova, či do centra města. V opačném případě se dají dle některých dopravních expertů očekávat velké nepříjemnosti.

„Je naivní předpokládat, že po zprovoznění tunelu Blanka se dopravní situace v Praze bez promyšlených opatření sama od sebe zlepší. Naopak se prohloubí problémy v ulicích na Blanku navazujících," varovala opakovaně například dopravní iniciativa Auto*Mat, vesměs ve shodě s experty z Dopravní fakulty ČVUT.

„Obzvlášť silně budou zasaženy ulice V Holešovičkách a Jugoslávských Partyzánů. Vítězné náměstí se stane součástí přivaděče na okruh. V okolí míst, kde tunely vycházejí na povrch, se stanou ulice pro lidi nesnesitelnými," vykreslila iniciativa černý, avšak prý reálný scénář.

Krátce o tunelu BlankaBlanka se začala stavět v roce 2007 a otevřená měla být v roce 2011. Přesto dosud nikdo ze zodpovědných politiků nesáhl k nutným doprovodným dopravním opatřením. Nový termín otevření Blanky je mimo jiné kvůli problémům se zatékající vodou nejistý. Stavba zatím stála 37 miliard.

Konkrétně na ulici V Holešovičkách se nedávno oficiálně náměstka Stropnického zeptal i obyvatel Libně Šimon Jelínek. Konstatoval při tom své přesvědčení, že ulice V Holešovičkách a její okolí velice utrpí otevřením Blanky. „Dodnes se vlastně neví, jak velké dopady bude mít pro místní obyvatele," shrnul Jelínek.

Stropnický v odpovědi byl nucen připustit, že „neexistuje žádný veřejný dokument, který by dal alespoň vedení města přehled o tom, co se bude dít, v momentě spuštění tak zásadní infrastruktury."

„Bohužel. Ani předchozí vedení města se přes několik deklarací, kdy bude Blanka spuštěna, na její samotné otevření nijak nepřipravilo," reagoval náměstek. Naplno pak zmínil to, co mnoho občanů metropole už dávno tuší.

„Praha, na rozdíl od většiny moderních měst, doposud nemá ani komplexní dopravní politiku s jasně definovanými a realizovatelnými cíli, ani plán, který by racionálním využitím všech forem dopravy dosahování těchto cílů umožňoval," vysvětlil Stropnický. Ujistil také, že kapacitně odpovídající komunikace, třeba v podobě tak zvané Blanky 2, která by konkrétně Libni ulehčila s náporem dopravy se ještě dlouho stavět nebude.

Návrh doprovodných opatření

„Město na to jednoduše po Blance 1 nemá, navíc dosavadní projekt získal kladné stanovisko pouze za podmínky předešlého splnění zhruba dvou stovek požadavků, včetně dostavby Pražského okruhu, či zavedení mýta do centra Prahy. A to dnes ani není legislativně možné," doplnil Stropnický. Co tedy dělat?

Právě iniciativa Auto*Mat, ale i experti z ČVUT předchozím politickým reprezentacím opakovaně předali návrh balíku doprovodných opatření, která by snad odvrátila nejhorší. Šlo třeba o humanizaci Severojižní magistrály, omezení vnitroměstského tranzitu na Smetanově nábřeží a na Malé Straně, či snížení tranzitní kapacity v ulicích Milady Horákové, Veletržní, V Holešovičkách, Patočkova, Svatovítská, Jugoslávských Partyzánů, nebo Evropská. Nikdo z odpovědných politiků ale zatím nesáhl k uskutečnění těchto, alespoň z pohledu řidičů, nepopulárních opatření.

Náměstek Dolínek ujistil, že příslušná pracovní komise magistrátu už alespoň pracuje na harmonogramu některých opatření. „Zvažujeme varianty. Po předchůdcích nemáme žádný plán," podotkl Dolínek. Podle něj se dá momentálně uvažovat o konkrétních krocích na magistrále, či o sporném zahloubení Povltavské ulice.