Poliklinika Prahy 7 v novém. Lékaři se budou stěhovat o jarních prázdninách

Praha 7 dokončila rekonstrukci nové polikliniky na rohu ulic Františka Křížka a Milady Horákové. Lékaři se sem kompletně přesunou do 19. února. Stěhování z provizorního objektu, kde se ordinace nacházely, už začalo.

Poliklinika Prahy 7 je konečně opravená.Foto: MČ Praha 7

Podle sdělení místostarosty Prahy 7 Kamila Vavřince Mareše se bude do 9. února konat stěhování technického zázemí. To ale nebude mít vliv na chod ordinací v budově na Strossmayerově náměstí. Doktoři zahájí své stěhování v sobotu 10. února.



Od 12. do 16. února se na polikliniku nedostanete. „Pro tuto hlavní fázi stěhování jsme zvolili období jarních prázdnin, kdy bude velká část občanů Prahy 7 na horách. Od pondělí 19. února by již měla poliklinika fungovat bez omezení na nové adrese Františka Křížka 22,“ doplnil Mareš.

Nová poliklinika získala moderní vybavení a bezbariérový přístup. Přibudou i nové ordinace, a to pediatra a také zubařů, kteří zde již v současné době sídlí. Zhruba do poloviny toho roku mají na poliklinice dále pokračovat dílčí úpravy, které přinesou zvyšování komfortu pro pacienty a modernizaci lékařského vybavení.



Rekonstrukce šestipodlažní budovy na rohu ulic Františka Křížka a Milady Horákové se konala již od léta minulého roku. Původně městská část plánovala termín dokončení na podzim 2017. Kvůli zdržení na straně dodavatele stavby se ale rekonstrukce protáhla. Praha 7 ho za to bude penalizovat výraznou finanční sankcí ve výši několika milionů korun. Tyto finanční prostředky městská část využije na další modernizaci vybavení polikliniky či jiné projekty v oblasti rozvoje zdravotnictví.