Poliklinika Mazurská bude mít vylepšené parkoviště, probíhá jeho rekonstrukce

Městská část Praha 8 začala v prosinci rekonstruovat parkovací plochy u polikliniky v Mazurské ulici. Občanům a pacientům tak zajistí kvalitnější přístup do polikliniky, vyšší bezpečnost a celkové zpřehlednění dopravní situace. Projekt by měl být hotov do května 2019 a bude stát cca 8 milionů korun.

Parkovací plochy u Polikliniky Mazurská se nacházejí ve správě osmé městské části. „Snaha o řešení parkování v blízkosti polikliniky se konečně chýlí ke konci. Po velice složitém a zdlouhavém povolovacím řízení, které trvalo přes dva roky, se konečně pacienti mohou těšit na kvalitnější přístup do objektu, zvýšení bezpečnosti i zpřehlednění dopravní situace, která byla v minulosti častým zdrojem nepříjemností," oceňuje zahájení prací radní pro dopravu a majetek Tomáš Slabihoudek (TOP 09 a STAN). Rekonstrukce byla zahájena v polovině prosince 2018 a potrvá do konce dubna 2019. „Provoz polikliniky to nijak neohrozí, bude stále v plném provozu. Přístup do hlavní budovy pro pěší bude omezen, ale vchod zajištěn," vysvětluje Slabihoudek. Pětiměsíční projekt bude stát přes osm milionů korun, přičemž cca 80 procent z celkové částky bude hrazeno dotací poskytnuté městské části magistrátem. Rekonstruovaná plocha se zcela novým povrchem z betonové zámkové dlažby nabídne zvýšený počet parkovacích stání. „Ačkoli dojde k jistým dočasným omezením, věřím, že moderní parkoviště pro lékaře, sanitky, zásobování, ale zejména pro pacienty, kteří budou mít krátkodobé stání zdarma, za to stojí," dodává radní. Samozřejmostí je podle něj také nové značení, závorový systém a úprava veřejného osvětlení.

Autor: Richard Šedý