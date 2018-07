Poliklinika Malešice se konečně dočká rekonstrukce. Stavba začne do konce roku

Malešická poliklinika bude brzy v novém. Její rekonstrukce by měla začít nejpozději tuto zimu. Městské části Praze 10 se podařilo konečně vyřešit složité smluvní vztahy s provozovatelem. Tudíž už nic nestojí v cestě vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

„Od chvíle, kdy vznikla současná koalice, pracujeme na tom, aby se poliklinika v Plaňanské dočkala oprav, které si bezpochyby zaslouží. Vyvarovali jsme se chyb předešlého vedení a za ty dva roky připravili takovou rekonstrukci, která neomezí péči o pacienty a zároveň povede k úplné obnově tohoto zdravotnického zařízení,“ uvedl první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.

Cílem dvouletého snažení bylo připravit opravy tak, aby se z polikliniky stalo moderní zdravotnické zařízení. Městská část zároveň chtěla, aby stavební práce co nejméně omezily komfort lékařů i pacientů. Praha 10 proto navrhla řešení rekonstrukce tím způsobem, aby poliklinika nikdy nebyla uzavřená celá.

Dispozice objektu dovoluje jeho rozdělení na dva samostatně fungující celky. Jejich velikost tak umožňuje přesunutí lékařů do sousedního Bytového domu Malešice. Doktoři z rekonstruované části se proto na přechodnou dobu odstěhují právě na toto místo. Nedojde tak k omezení zdravotní péče a dopad na pacienty bude minimální.

„Nápady některých zastupitelů na prodej polikliniky nebo jejího ponechání v současném stavu bez větších oprav považujeme za nesmyslné. Tento přístup by znamenal ohrožení dostupnosti zdravotní péče včetně lékařské pohotovosti na území Prahy 10,“ vysvětlil Pek.

Návrh budovu zbořit a postavit novou je podle Peka také nesmyslný. A to z toho důvodu, že městská část nemá žádnou budovu, kam by se všichni lékaři po dobu výstavby mohli přesunout. „To by zcela jistě znamenalo, že lékaři by se do nové budovy už nevrátili, protože by si mezitím v různých místech našli nové ordinace. Koncentrace zdravotních služeb v jednom objektu je pro nás důležitá,“ dodal místostarosta Prahy 10.

Opravy malešické polikliniky by tak měly odstartovat co nevidět. „Pokud všechno půjde dobře, skutečně by se do konce roku 2018 mělo s rekonstrukcí začít. Věřím, že to je skvělá zpráva pro všechny lékaře i pacienty,“ uzavřel Pek.