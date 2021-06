Pod sádrokartonem se ukrývala 40 let stará mozaika

Rekonstrukce malešické polikliniky přinesla cenný objev. Při stavebních pracích byla totiž odhalena skleněná mozaika Růst Příroda, stará čtyřicet let. Kompozice akademické malířky Magdalény Cubrové bude v nejbližších dnech převezena do ateliéru restaurátorů ke konzervaci. Následně bude instalována u hlavního vstupu do zdravotnického zařízení v Praze 10.

Při stavebních pracích byla v Praze-Malešicích odhalena skleněná mozaika Růst – Příroda stará čtyřicet let. | Foto: MČ Praha 10

„Musím přiznat, že nález mozaiky nám trochu zkomplikoval harmonogram prací na rekonstrukci polikliniky,“ řekla radní desáté městské části Olga Koumarová (ODS). „Na druhou stranu jsme samozřejmě rádi, že na desítce budeme moci vystavit další umělecký počin. Zažila jsem už nespočet rekonstrukcí a nález řady pokladů, aby se ale objevilo dílo staré desítky let, to nepamatuji,“ doplňuje Koumarová. Polikliniky po hackerském útoku už fungují. Expert: Zdravotnictví je tragédie Přečíst článek › Na mozaiku narazili stavební dělníci při bouracích pracích ve druhé etapě rekonstrukce. „Byla ukrytá za sádrokartonovou předstěnou, v prostorách někdejší jídelny v prvním nadzemním podlaží. Vedení polikliniky ji v 90. letech nechalo zakrýt, protože údržba plochy byla vzhledem k hygienickým nárokům na čistotu povrchů ve zdravotnických zařízeních příliš složitá,“ popsal vedoucí projektu z firmy Subterra Josef Herda. Nalezeno bylo ještě jedno dílo Mozaika má rozměry 460 cm x 135,5 cm a abstraktní ráz. „Jedná se o velmi zdařilou ukázku tvorby v Československu na sklonku 70. let, nezatíženou ideologií. Kompozice je inspirována přírodou,“ popisuje restaurátorka Magdalena Kracík Štorkánová. Vše proběhne během nadcházejících týdnů, o prázdninách bude kompozice nově zdobit vstupní vestibul. Stavbaři ovšem při přestavbě objektu našli ještě jedno dílo: skleněnou mozaiku Příroda a hygiena. „O ní experti na umění věděli, jen nebylo jasné, kde přesně se v budově nachází. V souladu s původním záměrem bude součástí interiéru nové lékárny,“ uvedla Koumarová. Poliklinika Malešice se konečně dočká rekonstrukce. Stavba začne do konce roku Přečíst článek › Kompletní rekonstrukce Polikliniky Malešice začala v lednu 2019. Hotovo by mělo být na přelomu tohoto a příštího roku.