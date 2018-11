Policie se chystá na advent. Nemusí vás pustit na rozsvícení vánočního stromu

Informační technologie - Informační technologie Specialisté v testování 44 500 Kč

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci QA Automation Engineer. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 44500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Experience at least 2 years, Experience in testing API integration, Experience with version control systems (Git, SVN), Experience in writing SQL queries, Knowledge of scripting languages, Knowledge of test design techniques, Knowledge of English at a level of being able to read technical documentation, Fluent Russian. Pracoviště: Homo developus s.r.o., Bělehradská, č.p. 347, 120 00 Praha 2. Informace: Jana Litvinova, .